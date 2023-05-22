В ресторане в центре Петербурга посетителю воткнулись нож в грудь. Задержаны насильник и рецидивист в розыске

Засидевшиеся посетители устроили драку в ресторане «Хочу Харчо» на Садовой улице. СК увидел в конфликте «покушение на убийство».
«Цветомузыку» наблюдали ранние пташки накануне около половины седьмого утра в Адмиралтейском районе – у заведения, неподалеку от Сенной площади, скопились машины полиции, Росгвардии и скорой. Их всех вызвали сотрудники ресторана из-за драки посетителей, стало известно 22 мая «Фонтанке». Она произошла между 23-леним жителем Тосно и двумя взрослыми мужчинами. Молодого человека с многочисленными травмами и ножевым ранением в грудь госпитализировали в Мариинскую больницу, где сразу же поместили в реанимацию.
Росгвардейцы у ресторана задержали одного из его обидчиков – 38-летнего местного жителя, который год назад вышел из колонии, где сидел за изнасилование. Это был не первый его срок. До этого он привлекался за грабеж, смертельное ДТП и избиение.
Третьего участника драки сотрудники уголовного розыска задержали около полуночи на Кременчугской улице. Установив его личность стало понятно, почему он поспешил с «поля боя» - он находится в федеральном розыске по делу о краже в Челябинской области. Ранее он с десяток раз привлекался за аналогичные преступления.
Обоих поместили в камеры предварительного задержания.