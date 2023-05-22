    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, Дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, сев

    768мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.91eur86.28

    В ресторане в центре Петербурга посетителю воткнулись нож в грудь. Задержаны насильник и рецидивист в розыске

    1768
    8 комментариев

    Засидевшиеся посетители устроили драку в ресторане «Хочу Харчо» на Садовой улице. СК увидел в конфликте «покушение на убийство».

    «Цветомузыку» наблюдали ранние пташки накануне около половины седьмого утра в Адмиралтейском районе – у заведения, неподалеку от Сенной площади, скопились машины полиции, Росгвардии и скорой. Их всех вызвали сотрудники ресторана из-за драки посетителей, стало известно 22 мая «Фонтанке». Она произошла между 23-леним жителем Тосно и двумя взрослыми мужчинами. Молодого человека с многочисленными травмами и ножевым ранением в грудь госпитализировали в Мариинскую больницу, где сразу же поместили в реанимацию.

    Росгвардейцы у ресторана задержали одного из его обидчиков – 38-летнего местного жителя, который год назад вышел из колонии, где сидел за изнасилование. Это был не первый его срок. До этого он привлекался за грабеж, смертельное ДТП и избиение.

    Третьего участника драки сотрудники уголовного розыска задержали около полуночи на Кременчугской улице. Установив его личность стало понятно, почему он поспешил с «поля боя» - он находится в федеральном розыске по делу о краже в Челябинской области. Ранее он с десяток раз привлекался за аналогичные преступления.

    Обоих поместили в камеры предварительного задержания.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДракаДрака в ресторанеНожевое ранениеНасильникРецидивист
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость22 Мая 2023 в 10:11
    приккольная новость. все под контролем.не?
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 10:10
    Маргиналии...
    +0−0
    prosto korsak22 Мая 2023 в 10:09
    23-летнему ещё взрослеть и взрослеть.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close