Градозащитники сообщают о забаррикадировавшихся людях в доме Басевича

Снос дома Басевича возобновился утром 22 мая, сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос». По его данным, в здании находятся забаррикадировавшиеся люди. Это доказывает видео, снятое с этажей.



«Внутри здания в знак протеста против уничтожения нашего культурного наследия забаррикадировались и продолжают оставаться активисты-градозащитники», — сообщается в канале.

