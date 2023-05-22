Градозащитники сообщают о забаррикадировавшихся людях в доме Басевича

Снос дома Басевича возобновился утром 22 мая, сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос». По его данным, в здании находятся забаррикадировавшиеся люди. Это доказывает видео, снятое с этажей.
«Внутри здания в знак протеста против уничтожения нашего культурного наследия забаррикадировались и продолжают оставаться активисты-градозащитники», — сообщается в канале.
Самую известную городскую «заброшку» сносят ради реконструкции под апартаменты для актеров театра Бориса Эйфмана, «Фонтанка» писала о начале работ. Жители соседних домов жалуются на трещины и обрушения.