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    Градозащитники сообщают о забаррикадировавшихся людях в доме Басевича

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    12 комментариев

    Снос дома Басевича возобновился утром 22 мая, сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос». По его данным, в здании находятся забаррикадировавшиеся люди. Это доказывает видео, снятое с этажей.

    «Внутри здания в знак протеста против уничтожения нашего культурного наследия забаррикадировались и продолжают оставаться активисты-градозащитники», — сообщается в канале.

    Самую известную городскую «заброшку» сносят ради реконструкции под апартаменты для актеров театра Бориса Эйфмана, «Фонтанка» писала о начале работ. Жители соседних домов жалуются на трещины и обрушения.

    В настоящее время в судах рассматриваются сразу три иска градозащитников по дому Басевича: об оспаривании аварийности здания, проектной документации и отказе признать здание памятником. В мерах предварительной защиты в виде временного запрета на любые работы и снос истцам было отказано. В марте Смольный отказался признать дом Басевича памятником.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен. Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

    Дом БасевичаГрадозащитаГрадозащитники
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    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    Nerevar22 Мая 2023 в 09:51
    Если эти протестуны такие смелые и крутые, то что ж они сами не отремонтировали дом Басевича или не скинулись на ремонт?
    +0−2
    инкоrнида22 Мая 2023 в 09:50
    сектантов вышвырнуть оттуда с помощью омона и показательные сроки организовать, чтоб другим неповадно было бездельем маяться.
    +2−2
    28030352922 Мая 2023 в 09:47
    Только вчера написал, что разного уровня дегенеративности набеги на объект будут постоянно и исполнителям надо быть настороже, так сразу же и пример подоспел.
    +0−3
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