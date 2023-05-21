    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, вос

    771мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.91eur86.28

    Другой «сосед» дома Басевича «пополз»: очевидцы рассказывают о трещинах

    1716
    4 комментария

    На доходном доме Александрова на Большой Пушкарской улице, 5 появляются трещины. Об этом рассказывают местные жители, а возможной причиной этой беды называют снос соседнего здания — дома Басевича.

    Как сообщает 21 мая градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос», «вместо срочных противоаварийных мер» чердаки в доме были запломбированы — якобы подрядчиком ООО «ПСБ Жилстрой», который ведет работы в доме Басевича. В пресс-службе администрации Петроградского района заявили, что все работы выполнены управляющей компанией, а чердаки и так должны быть закрыты и опечатаны.

    ПоделитьсяПоделиться

    «По данным ЖКС № 2, была заявка на трещины на фасаде. Проблема не подтвердилась», — добавили в администрации.

    Фотокорреспондент «Фонтанки» на трещины посмотреть уже не смог: путь наверх действительно преграждают пломбы с надписью «ООО "ПСБ Жилстрой"».

    Жители другого «соседа» дома Басевича — дома 3 по Большой Пушкарской улице — сообщили об обрушениях во дворе. В администрации района заявили, что проезжавший грузовик задел штукатурку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close