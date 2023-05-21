Другой «сосед» дома Басевича «пополз»: очевидцы рассказывают о трещинах

На доходном доме Александрова на Большой Пушкарской улице, 5 появляются трещины. Об этом рассказывают местные жители, а возможной причиной этой беды называют снос соседнего здания — дома Басевича.



Как сообщает 21 мая градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос», «вместо срочных противоаварийных мер» чердаки в доме были запломбированы — якобы подрядчиком ООО «ПСБ Жилстрой», который ведет работы в доме Басевича. В пресс-службе администрации Петроградского района заявили, что все работы выполнены управляющей компанией, а чердаки и так должны быть закрыты и опечатаны.