Другой «сосед» дома Басевича «пополз»: очевидцы рассказывают о трещинах

На доходном доме Александрова на Большой Пушкарской
Как сообщает 21 мая градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос», «вместо срочных противоаварийных мер» чердаки в доме были запломбированы — якобы подрядчиком ООО «ПСБ Жилстрой», который ведет работы в доме Басевича. В пресс-службе администрации Петроградского района заявили, что все работы выполнены управляющей компанией, а чердаки и так должны быть закрыты и опечатаны.
«По данным ЖКС
Фотокорреспондент «Фонтанки» на трещины посмотреть уже не смог: путь наверх действительно преграждают пломбы с надписью «ООО "ПСБ Жилстрой"».
Жители другого «соседа» дома Басевича —