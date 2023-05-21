«Из-за тяжелой техники». Соседи дома Басевича говорят об обрушениях, у ЖКС — другая версия

Очевидцы заявили, что в соседнем с домом Басевича здании начались обрушения из-за «работы тяжелой демонтажной техники». В администрации района обрушения отрицают.
О происшествии 21 мая сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос». Речь идет о
В администрации Петроградского района заявили, что ничего не обрушилось — просто отвалились элементы штукатурки, потому что здание задел проезжавший грузовик. По данным ЖКС
На место выезжали спасатели, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе последнего ведомства. Опасное место огородили, по предварительным данным, обрушилось десять сантиметров штукатурки.
«Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге начался снос дома Басевича для «реконструкции» под апартаменты для актеров Театра Бориса Эйфмана.