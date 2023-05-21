Пока залив не волнуется, расслабьтесь и вы. Петербуржцы успевают погулять ясным вечером

Пока на Петербург не обрушились грозы, самое время прогуляться — а кое-кто успевает даже окунуться. Хорошей погодой 21 мая воспользовался и фотокорреспондент «Фонтанки», послушав волны Финского залива.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Многие снимают обувь и ходят у берега, но есть и смельчаки, рискующие зайти в воду по пояс. Горожане пользуются и шезлонгами, и более необычными для пляжа предметами — девушки устроили фотосессию прямо в кресле, частично погруженном в воду.
Напомним, завтра, 22 мая, в Петербурге будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. С 14 до 23 часов в городе ждут грозы.