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    Пока залив не волнуется, расслабьтесь и вы. Петербуржцы успевают погулять ясным вечером

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    Пока на Петербург не обрушились грозы, самое время прогуляться — а кое-кто успевает даже окунуться. Хорошей погодой 21 мая воспользовался и фотокорреспондент «Фонтанки», послушав волны Финского залива.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Многие снимают обувь и ходят у берега, но есть и смельчаки, рискующие зайти в воду по пояс. Горожане пользуются и шезлонгами, и более необычными для пляжа предметами — девушки устроили фотосессию прямо в кресле, частично погруженном в воду.

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    Напомним, завтра, 22 мая, в Петербурге будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. С 14 до 23 часов в городе ждут грозы.

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