Погода снова грозит петербуржцам. Теперь — в буквальном смысле

В Петербурге снова объявляют «желтый» уровень погодной опасности. На этот раз виной тому не ветер, а гроза.
Непогоду в городе ждут завтра с 14 до 23 часов, сообщает 21 мая пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Всех горожан просят быть особенно осторожными на открытых пространствах, а водителей — по возможности не садиться за руль из-за риска аварий.
Синоптики уже предупреждали, что в понедельник по Петербургу могут пройтись дожди и грозы. Похолодания при этом не предвидится — согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», всё еще можно рассчитывать на