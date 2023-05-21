Погода снова грозит петербуржцам. Теперь — в буквальном смысле

В Петербурге снова объявляют «желтый» уровень погодной опасности. На этот раз виной тому не ветер, а гроза.



Непогоду в городе ждут завтра с 14 до 23 часов, сообщает 21 мая пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Всех горожан просят быть особенно осторожными на открытых пространствах, а водителей — по возможности не садиться за руль из-за риска аварий.