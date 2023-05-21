    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, с-з

    773мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.91eur86.28

    Погода шепчет, но недолго. Синоптики рассказали, каким будет воскресный день в Петербурге

    3226
    обсудить

    Петербург наконец-то выбрался из «холодной ямы». В это воскресенье, 21 мая, температура поднимется до 20–22 градусов.

    «Сегодня антициклон сохранит погоду преимущественно солнечной и сухой и добавит температуре еще 2–3 градуса», — рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В Ленобласти в этот же день ожидается от 18 до 23 градусов, а вот в понедельник специалисты ждут и в городе, и в регионе похолодания «на градус-другой». Осадки тоже возможны. По последним расчетам, 22 мая в Петербурге будут кратковременные дожди и, возможно, даже гроза.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close