Погода шепчет, но недолго. Синоптики рассказали, каким будет воскресный день в Петербурге

Петербург наконец-то выбрался из «холодной ямы». В это воскресенье, 21 мая, температура поднимется до 20–22 градусов.
«Сегодня антициклон сохранит погоду преимущественно солнечной и сухой и добавит температуре еще 2–3 градуса», — рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В Ленобласти в этот же день ожидается от 18 до 23 градусов, а вот в понедельник специалисты ждут и в городе, и в регионе похолодания «на градус-другой». Осадки тоже возможны. По последним расчетам, 22 мая в Петербурге будут кратковременные дожди и, возможно, даже гроза.