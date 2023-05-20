На улице Союза Печатников появился ручей

Горячая вода вышла на проезжую часть у дома 9 по улице Союза Печатников в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщил читатель «Фонтанки» Егор и прислал фотографии и видео.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» пояснили, что в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты компании производят профилактические работы на Союза Печатников, 4. Горячее водоснабжение близлежащих домов осуществляется в штатном режиме.
Если вы стали свидетелем выхода воды на поверхность, ни в коем случае не пытайтесь проехать или пройти по затопленному участку. Немедленно покиньте место происшествия.