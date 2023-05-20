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    На улице Союза Печатников появился ручей

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    3 комментария

    Горячая вода вышла на проезжую часть у дома 9 по улице Союза Печатников в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщил читатель «Фонтанки» Егор и прислал фотографии и видео.

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    В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» пояснили, что в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты компании производят профилактические работы на Союза Печатников, 4. Горячее водоснабжение близлежащих домов осуществляется в штатном режиме.

    Если вы стали свидетелем выхода воды на поверхность, ни в коем случае не пытайтесь проехать или пройти по затопленному участку. Немедленно покиньте место происшествия.

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