«С детства сразу бил, поэтому отдали в бокс». Интервью со Всеволодом Шумковым, первым петербургским призером ЧМ за 30 лет

Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





Всеволод Шумков по прозвищу Пулемет выиграл для Петербурга первую медаль ЧМ с 1993 года, а также 50 тысяч долларов. В интервью «Фонтанке» он рассказал, как шел к этому с шести лет.



— На чемпионате мира вы завоевали первую медаль для Петербурга за 30 лет. Можно сказать, вписали своё имя в историю. Как ощущения?

— Ощущения разделились на два лагеря: на радость и на досаду. Потому что, конечно, хотелось золото, но и первая медаль за 30 лет — это все равно успех. Давно такого не было. Надеюсь, сейчас мы будем приносить Петербургу намного больше медалей, намного чаще. Через два года новый чемпионат мира в Токио. Думаю, что уже нужно будет идти за золотом.



Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





— Предыдущим призером был Владислав Антонов. Знакомы с ним? Поздравил он Вас?

— Да-да, знаком. Не поздравлял, но знаю, он боксировал в весовой категории 54. Не помню, где был чемпионат мира, но да, знаю его.

— Вообще, вы, боксёры, везунчики. Потому что всем остальным спортсменам не то что под своим флагом нельзя выходить, а вообще нельзя участвовать в международных соревнованиях. А у вас и то, и другое.

— Конечно, это важно. Это огромная честь для нас. Российские боксеры выиграли два золота, и когда звучал гимн России, мы все пели и все испытывали гордость за своих товарищей. Нам очень повезло, что мы смогли в такое время выступить под флагом и под гимном.



Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





— К демаршу США и некоторых других стран как отнеслись?

— Ну они, так скажем, бойкотировали, не поехали, но нам на самом деле только лучше. Разницы нет. Было и без них очень много участников. 523 — это рекордное количество участников на чемпионатах мира. То есть даже не заметили, что их не было.



— В нейтральном статусе поехали бы, если бы вдруг было такое условие?

— Да, поехал бы. В 2021 году я выступал на чемпионате мира в Сербии, и мы там были под нейтральным флагом. Российская федерация бокса — по-моему, как-то так назывались.

— Вообще, как подготовка проходила? Что-то особенное?

— Получается, было два этапа. Первый был в высокогорье, Киргизия. Всей сборной полетели в город Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль, тренировались там, бегали, набирали физические качества. Второй этап был в городе Сочи, и там уже была специальная работа: больше работали в парах с личными тренерами, работа на лапах. И уже 28 апреля выехали в Ташкент, там чуть-чуть доработали, подошли с весом и уже начали драться.



Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





— Расскажите немного о своём пути к этой медали, в смысле — как вы от соперника к сопернику шли.

— Получается, у меня было пять соперников на пути к медали. Всего, по-моему, было 48 человек в весе. Весовая категория у меня 60 килограмм. В первом бою соперник был из Израиля, и я его смог выиграть досрочно во втором раунде. Ну это как бы был такой вкатывающий бой. Потом был очень долгий перерыв: со 2 по 6 мая. То есть я тренировался, готовился к следующему бою.



— Не боялись перегореть?

— Не, перегореть — такого не бывает. У меня хорошая психологическая подготовка, то есть на соревнованиях я очень сконцентрирован. Стараюсь думать только о бое. Шесть дней прошло, и следующий был соперник из Азербайджана. Я с ним уже встречался на турнире в Марокко, буквально, возможно, два месяца назад в Африке дрались.



— Тайфур Алиев?



Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





— Да, Тайфур Алиев. Я его выиграл. Тут настраивался тоже на победу, потому что знаю по себе, что всегда хочется реваншироваться. И он, наверное, тоже хотел, поэтому настрой был боевой. Его тоже выиграл единогласным решением судей.



— Он ведь уже пробовал себя в профи?

— Да-да, у него, по-моему, там три-четыре боя в профессионалах, но он и участник Олимпийских игр в Токио. Такой, на самом деле, опытный соперник.

— Интересно было с ним в этом смысле?

— Ну, как сказать… Я уже выигрывал его в Марокко, поэтому тут настраивался тоже победить. А третий бой был с Мужибилло Турсуновым за медаль как раз — самый, я считаю, сложный и напряженный. Он был представителем Узбекистана, то есть хозяином турнира, поэтому было вдвойне ответственно и сложно. Потому что там трибуны просто заполнены, сесть даже негде было. У Турсунова была огромная поддержка. Первый раунд вообще отлично прошёл, то есть удалось даже потрясти соперника, и весь раунд я попадал большим количеством ударов. Вообще, безоговорочно выиграл первый раунд, но один судья всё-таки отдал узбеку. Второй раунд я понимал, что он дома, нужно прибавлять уже, нужно выигрывать, и начал также. Потом судья сказал стоп, и в этот момент я опустил руки, и он ударил мне двойку и потряс. И судья начал отсчёт.



Автор: видеоролик / ТРЕНЕР / YouTube

— В смысле? А так можно, если судья сказал стоп?

— Так нельзя, конечно, но, возможно, он не услышал. Ну и тоже мне не нужно было опускать руки. Я думал, сейчас подожду, он мне отсчитает и снимет как бы балл, очко за то, что соперник ударил после команды «стоп». Но судья этого не сделал, просто отсчитал, а у нас в боксе отсчитанный нокдаун — это, можно сказать, проигранный раунд, потому что это чистое очко. Ну тяжело отыграть. Я это понимал и выбрал тактику чуть передохнуть, много сил не тратить на второй раунд, так как ещё был третий решающий, и нужно было сто процентов его забирать. Так и сделал. Второй раунд я проиграл. После того, как я сел отдыхать, тренеры сказали — бой равный, нужно забирать третий раунд или всё. Я вышел, настроился и безоговорочно перебил его. То есть я не стал с ним рубиться, уже драться, как говорится, и я начал обыгрывать, бить комбинации, уходить, снова бить, снова уходить, чтобы бокс был чистым, чтобы не было сумбура и чтобы не смогли отдать победу ему. Ну и всё получилось. Раздельным решением судей 4–1 я одержал победу и прошел в полуфинальную стадию.



— Давление трибун сильное было?

— О, да-да. Хотя поначалу, первый раунд я вообще их не слышал, потому что он не сделал ни одного удара, мне кажется, и только я бил. Я даже как-то немного расслабился. А во втором раунде, когда он начал попадать, и вот после этого нокдауна они активизировались. Стало даже немного тяжеловато, потому что они кричали. И в третьем раунде я даже вышел, встал и на трибуны закричал, заорал. Ну и себя раззадорил, и им дал знать, кто тут главный. И да, получилось выиграть. А уже потом очень много узбекских болельщиков писали теплые слова. Не было такого, что они там как-то меня оскорбляли. Наоборот, поддержали и сказали, очень хороший бокс, что всем нравится и будут дальше следить за мной.

— Ну и следующий у вас был двукратный чемпион мира, призер Олимпиады Сафьян Умиа. Страшно было выходить?



— Вообще нет. Я видел, что он физически не готов. Вот единственное, что он титулованный, а так особо не было. Наоборот, хотелось побить его. Потому что это как бы был скрытый финал, и если бы я выиграл этот бой, то думаю, что в финале я разобрался бы точно. И первый раунд закончился 3–2, то есть в одного судью, в одно очко. Все три раунда были очень равные, единственное — точность ударов подвела. То есть у меня было больше ударов, но точных поменьше. А Сафьян бил один-два раза максимум, но точно. В основном бежал назад. Судья ему всё время показывала, замечания давала, чтобы он боксировал. Я уже и зову его в третьем раунде, говорю: «Давай, давай подеремся». Но он снова отходил назад.



Автор: видеоролик / Sport's World Motivation / YouTube

— У него своя тактика.

— Да, своя тактика, да. Убежал все-таки он. Ну, думаю, если ещё раз с ним встретимся, то я возьму реванш и выиграю его.

— Ну и как против такой тактики можно бороться?



— Против такой тактики, скорее, ещё больший темп, но и сильно не бежать. Я слишком, как сказать, явно выражал свои чувства, что я хочу ударить его, и поэтому он чувствовал. Нужно было немного обыграть, дернуть там, делать ложное действие, и, возможно, тогда бы всё было бы по-другому.

— Огорчились сильно?

— Да-да, потому что это такой контраст чувств. После четвертьфинала я был настроен только на чемпионство и больше ничего, и тут такой обидный проигрыш. Ещё и 3–2, в одного судью… Да, это было обидно.

— Тем не менее бронзовая медаль и приятный бонус 50 тысяч долларов. Это самый большой гонорар в карьере?

— Да-да, самый большой. На чемпионатах России нас тоже хорошо поддерживают. На первом машину выиграл, деньги, ну и сейчас тоже неплохо.



— Уже придумали, на что потратите? Или отложите пока?

— Да, пока отложу, подкоплю, а потом возьму, куплю квартиру или ещё что-нибудь. Думаю, что так сделаю.

— Слышал, что на прошлом чемпионате мира вас очень удивили африканские боксеры.

— Когда мы приехали на первый чемпионат мира в моей карьере в Белград в 2021 году, тоже было очень большое количество африканских боксеров. И тогда мы их как соперников почти не считали, потому что они были классом ниже. Ну и так они себя и оправдали, потому что в первый день соревнований большинство из них выбыли, не проведя ни одного боя. Ну и я думаю: как так? В первый день нельзя же получить травму или рассечение, не может такого быть. И потом, нам рассказали тренеры, что они, приехав в Белград, набросились на еду и банально провалили взвешивание. Может, в Африке у них не так всё хорошо с питанием.



— Сейчас уже такого не было?

— Сейчас мы приехали, и это вообще два разных класса боксеров. Сейчас они уже более подготовленные. Даже в Сочи, когда мы проходили второй этап подготовки, команда Африки приезжала к нам тоже вместе готовиться. То есть это вообще другие боксёры, они уже обучены, уже все следят за весом.



Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





— А с кем-то из африканцев приходилось боксировать?

— Так… Ну, с марокканцем в Марокко я в финале дрался. Такой он, как сказать, настырный, вообще тяжело его остановить. Они же генетически сильные, и мне кажется, вообще почти не пробить их. Только если по животу бить, а в голову — очень тяжело.



— Что дальше? Какие цели?

— Дальше у нас будет в конце июня турнир Кубок Короля в Таиланде, очень хороший турнир. Там я уже собираюсь опуститься в весовую категорию 57, так как это олимпийская весовая категория, и уже там зарабатывать очки. Потому что надеюсь, что мы попадем на Олимпийские игры и представим свою страну.

— Есть надежда?

— Есть. Надежда есть всегда, тем более там будет отбор по рейтингу. А я прохожу, потому что я бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион турнира в Марокко. Поэтому будем надеяться и ждать.

— Вам сейчас 21 год, и Вы уже трёхкратный чемпион России, призёр чемпионата мира. Очень быстро у Вас всё происходит.

— Да, я боксом занимаюсь очень давно, с самого детства. Помню ещё, как родители меня из садика забирали и вели на тренировку. То есть с 6 лет я занимаюсь — всю свою сознательную жизнь, получается. И вообще нисколько не жалею, потому что всё получается. Уже в 19 лет я стал чемпионом России, до этого я выигрывал все юношеские первенства России, первенства Европы, был финалистом первенства мира. То есть я уже шёл к этому очень давно. Дай бог, всё получается. Потихоньку приближаюсь к статусу чемпиона мира и к олимпийскому золоту.



— Рассказывали, что начали заниматься боксом в 6, а проиграли впервые в 2014, то есть когда Вам было 13 лет. Впечатляющая серия. Как Вам это удалось?

— Да я с детства был таким драчуном, то есть даже в садике постоянно дрался. Но потом, как пошёл на бокс, как-то от этого отошёл. То есть, видимо, я там всю энергию оставлял. И все равно бокс — это дисциплина. Более стал дисциплинированным. Но спортивная злость, видимо, осталась. Всегда хотелось побеждать в каждом бою. Проиграл в первый раз на первенстве России в 2014 году, получается, в Анапе. Я помню, как сейчас, первое поражение. Было очень досадно. Я еще выступал в весовой категории 38,5 — это первый вес легкий в юношах. А я весил 34–35 — то есть меня вообще не должны были допускать. Мне родители в шорты вшили грузила такие рыболовные на 2 килограмма, и я взвешивался в этих шортах, чтобы войти в весовую категорию.



— Хитрость такая.



Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





— Да, но по-другому никак. И все равно выигрывал. Даже был намного меньше своих соперников, но всегда в скорости их превосходил.

— Сильно переживали то первое поражение?

— Ой, очень-очень сильно. Первое поражение я прям помню вообще… Очень расстроился, даже плакал. То есть все равно ребенок, первое поражение, и оно еще, как сказать, было такое несправедливое. Я, по сути, выиграл бой, но победу отдали сопернику.

— Родители успокаивали?

— Конечно. Мама и папа сказали: «У тебя всё впереди, тренируйся дальше, занимайся, и всё будет отлично». Ну и так и получилось. Следующий чемпионат России, первенство России я уже выиграл, а потом сразу и первенство Европы. Всё пошло как надо.



— Говорят, что родители Вас отдали в бокс как раз потому, что Вы постоянно дрались в детстве, и в первый же день в секции тоже подрались.

— Да-да.

— Удивительно стойкое у Вас жизненное кредо было в то время.

— Да не знаю, сразу бил почему-то. Вот расскажу как раз про этот случай. Меня привели в секцию, и тренер сказал: «Ну у нас есть вот один маленький уже, и так его хватает, так что подождите, и в 8–9 лет, конечно, возьмем». И когда я зашел в раздевалку переодеваться уже домой, этот мальчик, который там был самый маленький, стал смеяться надо мной из-за того, что меня не взяли. И, видимо, это меня вывело. Я побил его, и родители зашли и сказали тренеру: «Ну вот, видите же». И всё, и вот после этого я начал ходить уже. А зал был еще в подвале, и вот я с 6 до 15 лет, можно сказать, занимался там. Думаю, это тоже воспитало характер.



Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





— Какая в целом была жизнь в Каменске-Уральском? Какие условия были?

— В Каменске-Уральском, как я считаю, понимаю, были самые лучшие условия, потому что я жил с родителями, с мамой и папой. Блин, тогда это было классно. Потом я переехал в Челябинск, в спортивную школу. Это от Каменска-Уральского вообще недалеко — 200 километров. Там прожил, получается, два-три года, до 11 класса, сдал все экзамены и уже приехал в Санкт-Петербург. Поступил в Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, где сейчас учусь и получаю образование «Спортивный менеджмент». Евгений Алексеевич Ананичев, проректор, на все соревнования приезжает к нам. То есть даже на чемпионат мира вот сейчас он в качестве болельщика приезжал и поддерживал. Это тоже очень большая поддержка.



— Учитесь по-настоящему?

— Да, посещаю. Ну когда есть время, посещаю онлайн-занятия, стараюсь. Все равно интересно. Если честно сказать, вот бокс боксом, а иногда прихожу и интересно получать знания еще, так как специальность «Спортивный менеджмент». В будущем смогу проводить турниры.

— Как-то рассказывали, что однажды с Вами на турнир в 9-м классе поехал фитнес-тренер. Что произошло там?

— Так получилось, что я ушёл от своего первого тренера и…

— А что там случилось? Конфликт какой-то?

— Ну, родители. Получается, он в какой-то момент стал всё свое внимание и время вкладывать в одного ученика, а на нас как-то немного забил, и пацаны начали проигрывать. У меня с этим было всё в порядке, но у других родители стали возмущаться. Ну и, конечно, было решено уйти. И как раз не было тренера у меня год, а нужно было готовиться к первенству России в 2015 году. И в Каменске-Уральском я познакомился с хорошим фитнес-тренером. Он меня позвал к себе физическую подготовку набирать. И вот я с ним тренировался два месяца перед первенством России и выиграл. И он говорит: «Может быть, тебе фитнесом заниматься тогда со мной, если всё получается?» Вообще, он очень хорошую работу давал. Он концентрировался не на росте мышечной массы, а на силе удара. То есть всё на резкость, на силу, и это помогло, потому что я тогда на первенстве России из четырёх боёв три закончил досрочно, ударом в печень. И потом как раз после этого первенства меня заметили челябинские и вот позвали. Я там ещё два года подумал, в сборной тренировался и приехал.



Фото: предоставлено IBA Поделиться Поделиться





— Обида на первого тренера осталась у Вас?

— Вообще нет. Если честно, я его очень хорошим человеком запомнил, очень весёлым таким. Ну вообще… Не знаю почему, как-то никакой обиды вообще нет.

— Он в 2020 году умер от коронавируса. Шокирующая новость была?

— Да, вообще. Очень расстроился, правда. Ну понимаете, не я с ним поссорился, а родители, поэтому я, да, был расстроен.

— Кстати, рассказывали, что у Вас были проблемы с ударами левой по печени, сбоку. Удалось подтянуть?

— Сейчас, наоборот, всё пошло на этом чемпионате очень хорошо. Прямые удары просто у меня развиты с детства, то есть моторика рук. И сейчас вот мой тренер Александр Иванович Сабор, мастер спорта международного класса СССР, говорит: «Это у тебя и так всё есть в крови. Будем бить снизу, сбоку». И на самом деле его работа пошла на пользу. С ним я очень вырос.



— Кто Вам дал прозвище Пулемёт?

— Это еще на первенстве Европы до 22-х лет в Италии. Ну болельщики, я думаю. Да, болельщики приезжали из России, и они говорят: «Сева, ты реально пулемёт». Потому что я много бью, очень быстро и этим выигрываю.

— Понравилось прозвище?

— Да. Главное, оно подходит. Поэтому, как говорится в профессиональном боксе, прозвище должно тебя оправдывать, и оно меня и оправдывает. Поэтому нравится.

— Про переход в профессионалы думали уже?

— В профессионалы? Ну вообще да, хотел. Как сказать, у меня такой бокс, он больше любительский, и если менять его на профессиональный, то нужно будет перестраиваться, чуть меньше бить, и я боюсь, что это сделает хуже моей любительской карьере. Потому что хочется всё-таки завоевать олимпийское золото. Вот этим летом я думаю сделать один-два боя дебют, просто попробовать себя, то есть там 4–6 раундов. Не знаю, как получится. Скорее, просто попробовать, но прям полностью переходить я еще не планирую.



Записал Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

