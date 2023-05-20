РИА: МВФ зафиксировал почти рекордный рост ВВП в России

Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал почти рекордный рост уровня ВВП на душу населения в России.



Как сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных МВФ, «ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года ». За год ВВП вырос на 22,3%, до уровня в 15,4 тысячи долларов.



Еще выше показатели роста в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%) и Кувейте (32,7%). Снижение ВВП на душу населения, напротив, отмечается во всех крупнейших странах Европы, сообщает агентство.

