РИА: МВФ зафиксировал почти рекордный рост ВВП в России

Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал почти рекордный рост уровня ВВП на душу населения в России.
Как сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных МВФ, «ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил
Еще выше показатели роста в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%) и Кувейте (32,7%). Снижение ВВП на душу населения, напротив, отмечается во всех крупнейших странах Европы, сообщает агентство.
Как писала «Фонтанка», в январе Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на следующие два года. В МВФ отметили, что в стране не случилось прогнозируемого экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, и за ним последует «умеренно позитивный рост в 2023 году».