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    РИА: МВФ зафиксировал почти рекордный рост ВВП в России

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    Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал почти рекордный рост уровня ВВП на душу населения в России.

    Как сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных МВФ, «ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года». За год ВВП вырос на 22,3%, до уровня в 15,4 тысячи долларов.

    Еще выше показатели роста в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%) и Кувейте (32,7%). Снижение ВВП на душу населения, напротив, отмечается во всех крупнейших странах Европы, сообщает агентство.

    Как писала «Фонтанка», в январе Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на следующие два года. В МВФ отметили, что в стране не случилось прогнозируемого экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, и за ним последует «умеренно позитивный рост в 2023 году».

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