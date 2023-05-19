«Он хочет обручальное кольцо в виде Североатлантического альянса». Что обсуждали на российском ТВ на этой неделе

Вербовочный ролик, где россиянам предлагается вступить в контакт с ЦРУ, возмутил ведущих федеральных телеканалов. В ответ они порекомендовали «товарищам из США и других западных стран» заходить на сайты Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности, ведь там тоже есть «вполне прекрасные формы для обращений».
Что каждый обратившийся получит взамен, каким путем идут рэперы, поющие про наркотики, и почему «гастролирующему» Зеленскому всякий раз предлагают «новый айфон», а не «обручальное кольцо в виде Североатлантического альянса», узнаете в нашей традиционной пятничной рубрике «Коробка передач».