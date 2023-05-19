«Прячется под машину». В каменных джунглях на Парнасе нашли утку с выводком

На улице Рубцова в самом сердце каменных джунглей прямо у подъезда откуда-то взялась утка с птенцами. Неравнодушные горожане попытались увести птиц, но поначалу ничего не получилось.
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«Она была запугала, ее вытаскивали из входа в подвальное помещение. Шипела, не давалась в руки. Пытались проводить ее до пруда — бесполезно», — рассказала 19 мая «Фонтанке» очевидица.
По возможности утку необходимо поймать и отнести к ближайшему пруду, рассказали «Фонтанке» в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Например, птицу можно посадить в коробку. Так и поступили горожане — в комментариях рассказывают, что семейство все-таки изловили и отнесут в Шуваловский парк.