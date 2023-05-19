Добро на колесах: на ЗСД Фонтанка Фест состоится необычная велоакция

Фото: "Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться





В этом году участники ЗСД Фонтанка Фест поделятся энергией добра с особенными петербуржцами. На фестивале состоится оригинальная велоакция: по ходу трассы будут установлены автоматизированные терминалы «Ладони поддержки». С их помощью велосипедисты смогут во время заезда дать пять болельщикам «на удаленке» – каждое касание партнер велопарада компания «Газпром нефть» конвертирует в благотворительный взнос в городской фонд, поддерживающий людей с аутизмом.



В преддверии акции «Фонтанка» решила напомнить о важных социальных проектах Санкт-Петербурга последних лет.



Работа тут рядом

Вместе с благотворительным фондом «Антон тут рядом» компания «Газпром нефть» помогает петербуржцам с аутизмом изучать программирование. Участники проекта «Цифрология» осваивают машинное обучение, прокачивают навыки общения и получают работу в IT. Несколько его выпускников уже помогают «Газпром нефти» обучать нейросети для системы аналитики работы АЗС: эти алгоритмы по данным с видеокамер определяют загруженность станций и контролируют качество обслуживания клиентов.



Проект «Цифрология» уникален для России – при его создании учитывался опыт государственных служб Израиля и ряда IT-компаний. Кроме того, специалисты фонда «Антон тут рядом» отмечают, что благодаря работе участники проекта стали самостоятельнее и начали по-другому общаться друг с другом, у ребят улучшились коммуникативные и социальные навыки.



Фото: предоставлено фотослужбой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Магазин новых возможностей

Чтобы помочь людям с инвалидностью исполнить их мечты петербургские энтузиасты запустили маркетплейс «Особенный стор». Вдохновением послужила история юного земляка с ДЦП Валентина Шановича, который смог заработать на экзоскелет, продавая расписанные им шелковые платки.

Теперь на сайте маркетплейса можно найти работы десятков авторов. В «Особенные стор» они продают товары, созданные своими руками: посуду, украшения, игрушки, свечи и сувениры. Таким образом, как говорят создатели сайта, люди с различными недугами вовлекаются в общественную жизнь, общаются между собой и могут создавать творческие союзы независимо от места проживания.



Средства от продаж помогают участникам оплачивать реабилитационные курсы, покупать медицинское оборудования или заработать на путешествие к морю. Проект не имеет ограничений ни по диагнозу, ни по географии. И если раньше мастера могли рассказать о себе лишь на личных страницах в соцсетях, то теперь вместе они могут гораздо больше.



Фото: с сайта osobennye.store Поделиться Поделиться





Цирк для хулиганов

Почему бы не сделать из подростков-хулиганов цирковых артистов? Такая мысль более чем 20 лет назад пришла в голову организаторам «Упсала-Цирка», которые решили помочь детям из так называемых групп социального риска. Они ездили по городским районам и набирали будущих артистов буквально с улиц, разыскивали их на вокзалах, предлагая научиться цирковому искусству. Методами адаптации «трудных детей» к общественной жизни выступили акробатика, воздушная гимнастика, паркур и брейк-данс.



Сейчас ребята из первого набора уже стали профессиональной труппой, и сами занимаются преподаванием. Всего в студии более 100 подопечных, включая детей с особенностями развития. Здесь они проходят обучение в течение пяти лет: начинают с освоения простых трюков и постепенно созревают для индивидуальных номеров. На первый курс обычно поступает до 40 человек, в основном из кризисных центров и школ коррекции. Далеко не все, конечно, становятся профессиональными артистами. Но организаторы и не считают это приоритетной целью. Главное – цирк помог детям изменить неблагоприятный жизненный сценарий.



Фото: из сообщества в ВК upsalacircus Поделиться Поделиться





Из детского дома – во взрослый мир

Петербургский проект «Анна помогает» получил свое название потому, что его идея родилась в стенах в стенах церкви Святой Анны – знаменитой Анненкирхе на Кирочной улице. Его организаторы помогают выпускникам детских домов. Более 80% из них, как утверждают организаторы проекта, не имеют ясных перспектив на будущее. Так многие не могут поступить в вузы или найти работу, страдают от проблем со здоровьем или зависимостей. Поэтому «Анна» должна им помочь справиться с трудной жизненной ситуацией и успешно социализироваться.

При этом у каждого подопечного, как правило, свои особенные проблемы от отсутствия жилья или профессиональных навыков до одиночества и необходимости психологической помощи. Поэтому сначала для него создается индивидуальная маршрутная карта. Кому-то требуется длительный процесс выхода из трудной жизненной ситуации в рамках программы «Социальный патронат», кому-то нужно попробовать себя в новых сферах деятельности, например, в роли барристы или фотографа. После окончания необходимых курсов ребята могут пройти оплачиваемую стажировку и получить помощь в трудоустройстве.



Фото: с сайта annapomogaet.ru Поделиться Поделиться





Назад с улицы

Бездомному человеку легче вернуться к обычной жизни, если ему не надо каждый день заботиться о поиске пищи и ночлеге. Фонд «Ночлежка» помогает оказавшимся в беде людям с 1990 года. В реабилитационном центре они не только получают крышу над головой и питание, но и комплексную поддержку в зависимости от жизненной ситуации. Специалисты «Ночлежки» помогают восстановить документы, найти постоянное жилье и работу, разыскать родственников, вернуть свою жилплощадь или устроиться на постоянной основе в медицинское или социальное учреждение. Главное, чтобы человек сам этого хотел.



Впрочем, фонд оказывает регулярную помощь и тем, кто продолжает оставаться на улицах. Каждый будний день по Санкт-Петербургу едет «Ночной автобус», чтобы бесплатно накормить горячей едой и выдать чистую одежду. Впрочем, постирать одежду бездомные могут и сами, в «Культурной прачечной». Этот проект помогает сделать первый шаг к возвращению в общество: вырваться из замкнутого круга, когда в грязном виде никуда не пускают.

Чтобы бездомные могли пережить холодную ночь в тепле и безопасности, для них организуются пункты обогрева. В больших отапливаемых палатках можно получить еду и медицинскую помощь, а также узнать о возможностях дальнейшей реабилитации. Одной из них стала консультационная служба «Ночлежки», поскольку без помощи профессионалов с улицы выбраться трудно. Иногда достаточно одной консультации по наиболее болезненному вопросу, но чаще всего надо решить целый комплекс проблем, из-за которых человек оказался без дома.



Фото: "Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться



