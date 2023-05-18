Правительство предлагает сохранить ставку НДФЛ в 13% для уехавших за границу россиян

Правительство определилось с параметрами налогообложения для уехавших за границу россиян, которые работают удаленно на отечественные компании. Они будут платить НДФЛ по прежним ставкам 13–15% вне зависимости от резидентства, сообщает 18 мая РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Сазанова.
По его словам, это будет касаться как удаленных сотрудников, работающих по трудовому договору, так и тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера.
«Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта», — цитирует его издание.
Кабмин подготовил итоговую версию поправок в Налоговый кодекс. В текущей версии документа вознаграждение за удаленную работу на российскую компанию не входит в список доходов, с которых не уплачивается НДФЛ по предусмотренной для нерезидентов ставке 30%. А утратить налоговое резидентство россиянин может при нахождении за границей более 183 дней на протяжении одного календарного года.
Поправки, устанавливающие порядок уплаты налогов для россиян, работающих на отечественные компании из-за границы, предлагались дважды — в июле 2022 года и в апреле 2023 года. В финальной версии законопроекта определено, что выплаты вознаграждения за труд от российской компании относятся к доходам от источников в России и они облагаются налогом по базовой ставке 13% (или по ставке 15% при доходе свыше 5 миллионов рублей в год). Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2024 года.