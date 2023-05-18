Правительство предлагает сохранить ставку НДФЛ в 13% для уехавших за границу россиян

Правительство определилось с параметрами налогообложения для уехавших за границу россиян, которые работают удаленно на отечественные компании. Они будут платить НДФЛ по прежним ставкам 13–15% вне зависимости от резидентства, сообщает 18 мая РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Сазанова.



По его словам, это будет касаться как удаленных сотрудников, работающих по трудовому договору, так и тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера.



«Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта», — цитирует его издание.

