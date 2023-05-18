ЗСД Фонтанка Фест: Поезжай в «Семейном» и выигрывай

Если вы уже зарегистрировались на наш первый велозаезд «Семейный» или сделаете это в ближайшем будущем, вы автоматически становитесь участником нашей лотереи.
В последний день продажи слотов мы с помощью рандомайзера выберем 10 победителей, каждый из которых получит волшебный короб с целым набором приключений. Там будут полеты на параплане и настоящем самолете, уроки дайвинга и фотосессии, сеансы массажа и гонки на картингах.
Причем в большинство путешествий вы сможете взять с собой членов семьи или целую компанию друзей. Велозаезд хоть и называется «Семейный», но брать на него только членов семьи совсем не обязательно. Собирайте друзей и поезжайте большой командой.
И помните: главное приключение лета вам уже гарантировано. Ведь вы стали участником самого массового в России праздника велосипедистов — ЗСД Фонтанка Фест. А волшебная коробка с впечатлениями продлит это удовольствие на весь год!