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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест: Поезжай в «Семейном» и выигрывай

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    Если вы уже зарегистрировались на наш первый велозаезд «Семейный» или сделаете это в ближайшем будущем, вы автоматически становитесь участником нашей лотереи.

    В последний день продажи слотов мы с помощью рандомайзера выберем 10 победителей, каждый из которых получит волшебный короб с целым набором приключений. Там будут полеты на параплане и настоящем самолете, уроки дайвинга и фотосессии, сеансы массажа и гонки на картингах.

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    Причем в большинство путешествий вы сможете взять с собой членов семьи или целую компанию друзей. Велозаезд хоть и называется «Семейный», но брать на него только членов семьи совсем не обязательно. Собирайте друзей и поезжайте большой командой.

    И помните: главное приключение лета вам уже гарантировано. Ведь вы стали участником самого массового в России праздника велосипедистов — ЗСД Фонтанка Фест. А волшебная коробка с впечатлениями продлит это удовольствие на весь год!

    Напомним, фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 3 июня, по Западному скоростному диаметру. Организаторы праздника «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». В этот день с 14:00 до полуночи та часть центрального участка ЗСД, что ведет с севера города на юг, будет закрыта для движения автомобилей и отдана в распоряжение велосипедистов. В программе фестиваля три велопробега: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, 18 и 20 часов. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42 будет работать с 14 до 20. Маршрут всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.

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