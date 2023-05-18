Сбербанк получил за первый квартал 2023 года 357 млрд рублей прибыли. Это больше, чем за весь прошлый год

Сбербанк 18 мая опубликовал сокращенную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2023 года. За этот период банк заработал 357,2 млрд рублей чистой прибыли, что на 86,7 млрд больше, чем за полный 2022 год.



Чистые процентные доходы Сбербанка в I квартале выросли до 562,8 млрд рублей. В банке связывают это с ростом объема работающих активов и восстановлением маржинальности банковского бизнеса. Чистая процентная маржа выросла до 5,78% год к году за счет нормализации ставок привлечения и девалютицзации баланса.