Сбербанк получил за первый квартал 2023 года 357 млрд рублей прибыли. Это больше, чем за весь прошлый год

Сбербанк 18 мая опубликовал сокращенную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2023 года. За этот период банк заработал 357,2 млрд рублей чистой прибыли, что на 86,7 млрд больше, чем за полный 2022 год.
Чистые процентные доходы Сбербанка в I квартале выросли до 562,8 млрд рублей. В банке связывают это с ростом объема работающих активов и восстановлением маржинальности банковского бизнеса. Чистая процентная маржа выросла до 5,78% год к году за счет нормализации ставок привлечения и девалютицзации баланса.
Чистые комиссионные доходы снизились до 171,1 млрд рублей на фоне высокой базы прошлого года. Также выросли операционные расходы — до 181,9 млрд рублей.
Фондовый рынок отреагировал на публикацию позитивных результатов слабо. Акции Сбербанка на Московской бирже немного подскочили в цене к 10:46 мск, но потом их стоимость снизилась. Сейчас обыкновенные акции банка растут на 1% и торгуются по 233 рубля, привилегированные — по 230 рублей (+0,8%).
Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2022 года составила 270,5 млрд рублей. Акционеры финансовой организации рекомендовали выплатить по итогам периода рекордные дивиденды на сумму 565 млрд рублей — по 25 рублей на акцию.