    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    767мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.76eur87.57

    Сбербанк получил за первый квартал 2023 года 357 млрд рублей прибыли. Это больше, чем за весь прошлый год

    1024
    13 комментариев

    Сбербанк 18 мая опубликовал сокращенную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2023 года. За этот период банк заработал 357,2 млрд рублей чистой прибыли, что на 86,7 млрд больше, чем за полный 2022 год.

    Чистые процентные доходы Сбербанка в I квартале выросли до 562,8 млрд рублей. В банке связывают это с ростом объема работающих активов и восстановлением маржинальности банковского бизнеса. Чистая процентная маржа выросла до 5,78% год к году за счет нормализации ставок привлечения и девалютицзации баланса.

    Чистые комиссионные доходы снизились до 171,1 млрд рублей на фоне высокой базы прошлого года. Также выросли операционные расходы — до 181,9 млрд рублей.

    Фондовый рынок отреагировал на публикацию позитивных результатов слабо. Акции Сбербанка на Московской бирже немного подскочили в цене к 10:46 мск, но потом их стоимость снизилась. Сейчас обыкновенные акции банка растут на 1% и торгуются по 233 рубля, привилегированные — по 230 рублей (+0,8%).

    Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2022 года составила 270,5 млрд рублей. Акционеры финансовой организации рекомендовали выплатить по итогам периода рекордные дивиденды на сумму 565 млрд рублей — по 25 рублей на акцию.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    своих не бросаем18 Мая 2023 в 12:48
    «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения, – пугал участников дискуссии Греф. – Как только простые люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело».

    Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания, констатировал он.

    При этом глава Сбербанка ссылался на великих мыслителей, «таких как Лао Цзы», которые придумали свои теории, «зашифровывая их, боясь донести до простого народа». Он также напомнил о Конфуции, начинавшем как демократ, а затем создавшем учение о разделении общества на страты.

    В иудейской культуре, отметил Греф, Каббала давала науку жизни и три тысячи лет была секретным учением, «потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов, сделать их самодостаточными». «Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции», – пояснил Греф.

    Особую тревогу у главы Сбербанка вызывает общество, где «все имеют равный доступ к информации».

    «Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины спущенных на головы СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле, мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт?» – заявил Греф.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close