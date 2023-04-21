Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов в размере 565 млрд рублей

Акционеры Сбербанка одобрили решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года на уровне 25 рублей за акцию. Всего финансовая организация направит на выплаты держателям акций 565 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю банка.
О соответствующем решении на пресс-конференции 21 апреля сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «Мы по итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка РФ — Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов», — цитирует его «Коммерсантъ».
Председатель правления Сбербанка Герман Греф допустил выплату дивидендов и за 2023 год тоже, отметив, что по размеру они будут сопоставимы с выплатами за 2022 год.
Наблюдательный совет Сбербанка в марте рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2022 года рекордные дивиденды.
Частными инвесторами Сбербанка являются 1,5 миллиона россиян, 50 % доли плюс 1 акция принадлежит Фонду национального благосостояния России, который контролирует правительство.
В 2021 году банк получил рекордную прибыль, но впервые с 2000 года акционеры решили не выплачивать дивиденды.