25 рублей на акцию. Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2022 год

Сбербанк определился с размером дивидендов — наблюдательный совет рекомендовал выплатить рекордную в истории сумму в размере 565 млрд руб. В пересчете на одну акцию выплата составит 25 рублей, доходность — около 15 % годовых.



Достижение стало возможным благодаря поддержке акционеров. «Весной 2022 года они проголосовали за наше предложение не распределять прибыль 2021 года, чтобы у Сбера был запас прочности для преодоления санкционных эффектов», — сказал президент Сбербанка Герман Греф.

Частными инвесторами Сбербанка являются 1,5 миллиона россиян, 50 % доли плюс 1 акция принадлежит Фонду национального благосостояния России, который контролирует правительство.