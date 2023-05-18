ЗСД Фонтанка Фест: необычные костюмы, заметные велосипеды, яркие личности

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«Будь заметным, будь собой» — таков неофициальный девиз фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. 3 июня на трассу Западного скоростного диаметра выйдут почти 15 тысяч велосипедистов. И каждый из них — личность, яркая и творческая. Самых креативных организаторы в этом году поощрят целым фейерверком из призов и подарков. Больше всего призов достанется участникам заезда «Семейный». Но и остальные внакладе не останутся.



Мы не называем фестиваль карнавалом, но ожидаем, что каждый из участников будет по-своему заметным. И не только потому, что видимость для велосипедиста — залог его собственной безопасности. Быть ярким и заметным — с таким девизом многие из тех, кто приедет к нам на фестиваль, идут сегодня и по жизни. Не важно, будет на вас какой-нибудь удивительный костюм или ваш велосипед будет украшен яркой атрибутикой. Даже если просто ваша улыбка и флюиды хорошего настроения будут согревать всех вокруг — это сделает вас заметным и желанным на нашем празднике.



Много интересных активностей готовят и наши партнеры. Одна из самых больших команд на фесте в этом году будет от нашего титульного партнера «Газпром нефти». Они тоже добавят красок в наш праздник, будут заметны и во время велозаездов, и в фестивальном городке.

В команде наших партнеров с радиостанции «Европа плюс» поедут популярные диджеи и их слушатели. А плейлисты радиостанции, уверены, попадут в цвет вашего настроения.

Расскажем подробнее о призах и подарках. Мы уже писали, что самые крутые призы ждут участников заезда «Наш оранжевый». Здесь будут разыграны сразу 3 современных складных велосипеда. Зато для участников заезда «Семейный» будет самое большое количество призов от организаторов и партнеров. Мы будем щедро дарить не только материальные подарки, но и впечатления: полеты на парапланах, картинг, полеты в аэродинамической трубе.

