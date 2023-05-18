На рекорд идем. СК в очередной раз возбудил дело на охранников василеостровского намыва

В отношении ЧОП «Агис» немедленно возбудили уголовное дело, опросили сотрудников. Это дело отменила прокуратура, так что СК возбудил его заново, а 17 мая в офис компании пришли с обыском, изъяли оружие. Генпрокуратура снова отменила дело, так что нынешнее возбуждение — уже третье.



Впрочем, даже в рамках конкретной истории с намывом это не эксклюзивный результат. К примеру, еще одно уголовное дело по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды) также возбуждали минимум трижды (два раза — после достопамятного визита Бастрыкина на стройплощадку). Вещдоком по нему проходит сама территория намыва.



Аутсайдером выступает третье дело — в отношении сотрудников Смольного по ст. 286 (превышение должностных полномочий). Его на данный момент отменили всего раз. Однако, как видно из всего перечисленного, ситуация развивается крайне динамично, пусть и разнонаправленно, так что, вероятно, лишь ограниченное количество работников генеральной прокуратуры и центрального аппарата СК могут достоверно сообщить в конкретный момент времени — сколько прямо сейчас возбужденных и не отмененных уголовных дел.



Подробнее об истории конфликта и о том, как он впечатлил строительный рынок — читайте на «Фонтанке».

