На рекорд идем. СК в очередной раз возбудил дело на охранников василеостровского намыва

Следственный комитет нашел традиционный ответ на отмену генпрокуратурой дела по поводу охраны василеостровского намыва. Оно возбуждено в третий раз.
По данным «Фонтанки», дело по ст. 203 УК (превышение должностных полномочий) возбуждено снова накануне. Напомним, его история началась 14 мая, когда глава СК Александр Бастрыкин прошел на территорию стройплощадки намыва. Охрана попросила его удалиться, но прибывший ОМОН резко изменил расстановку сил в пользу следственного комитета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Обычно люди понимают». Охранник рассказал, как Александр Бастрыкин прогуливался на северном намыве.
В отношении ЧОП «Агис» немедленно возбудили уголовное дело, опросили сотрудников. Это дело отменила прокуратура, так что СК возбудил его заново, а 17 мая в офис компании пришли с обыском, изъяли оружие. Генпрокуратура снова отменила дело, так что нынешнее возбуждение — уже третье.
Впрочем, даже в рамках конкретной истории с намывом это не эксклюзивный результат. К примеру, еще одно уголовное дело по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды) также возбуждали минимум трижды (два раза — после достопамятного визита Бастрыкина на стройплощадку). Вещдоком по нему проходит сама территория намыва.
Аутсайдером выступает третье дело — в отношении сотрудников Смольного по ст. 286 (превышение должностных полномочий). Его на данный момент отменили всего раз. Однако, как видно из всего перечисленного, ситуация развивается крайне динамично, пусть и разнонаправленно, так что, вероятно, лишь ограниченное количество работников генеральной прокуратуры и центрального аппарата СК могут достоверно сообщить в конкретный момент времени — сколько прямо сейчас возбужденных и не отмененных уголовных дел.
Подробнее об истории конфликта и о том, как он впечатлил строительный рынок — читайте на «Фонтанке».