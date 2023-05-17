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    В офисе организации, охраняющей намыв на Васильевском, прошли обыски и изъяли оружие

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    Полтора десятка сотрудников СК РФ прибыли из Москвы, чтобы провести обыски в охранной организации «Агис». Её сотрудники не пустили главу ведомства на территорию стройплощадки на намыве на Васильевском.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, следственные действия были проведены накануне в офисе компании на углу Саперного переулка и улицы Радищева. По предварительной информации, визитеры для начала сломали дверь в офис, изъяли документы, а также несколько десятков единиц официально зарегистрированного оружия. С сотрудниками вели разговоры о том, что деятельность организации якобы вскоре будет прекращена.

    В компании сегодня «Фонтанке» сообщили, что генеральный директор болеет и находится в отпуске. А его заместитель с утра в следственном отделе и к двум дня еще не вернулась обратно.

    Утром стало известно, что Генеральная прокуратура отменила два уголовных дела по северному Василеостровскому намыву, среди которых и дело о «превышении полномочий сотрудниками охранного предприятия» — статья 203 УК РФ. Сотрудники «Агиса», который осуществляет охрану территории, 14 мая просили покинуть стройплощадку главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Дело было возбуждено в тот же день, прокуратура его отменила, СК возбудил заново, а Генпрокуратура снова отменила.

    Также отменено дело в отношении сотрудников Смольного по статье 286 — превышение должностных полномочий. Оно — в первый раз.

    Самое первое дело о «нарушении правил охраны окружающей среды» было возбуждено в начале мая, отменено и снова возбуждено 14 мая уже лично Бастрыкиным. Его отменила Генеральная прокуратура, но СК РФ возбудил его еще раз.

    Отметим, что сам намыв теперь проходит вещественным доказательством в деле по статье 286 УК РФ.

    Справка

    ЧОП «Агис» — это часть крупного охранного бизнеса с общей годовой выручкой в 1,2 млрд рублей в год и со скромной чистой прибылью в 29 млн рублей. Организация работает на рынке с 1999 года. Кроме собственно петербургского ООО «ЧОО "Агис"», под общим с ним руководством и с одинаковыми акционерами есть еще одноименное предприятие в Москве, а также петербургское ООО «ЧОО "Агис 2"». В эту же структуру входит екатеринбургское ООО «ЧОО "Агис-Урал"».

    Петербургским и московским ООО управляют два акционера — Андрей Лаптев и Виктор Шевченко. Кроме них, совладельцами в равных долях также выступают Роберт Саликов, Станислав Тюрнин и Владимир Числов.

    Основные расходы четырех предприятий «Агис» — зарплаты, всего около 750 млн рублей в прошлом году. Официально в них трудоустроено на конец 2022 почти 950 человек.

    За последний налоговый период предприятия группы заплатили более 250 млн рублей налогов и сборов.

    Подробнее об этом и об истории конфликта читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 35

    Гость17 Мая 2023 в 16:21
    Что за цирк)))
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