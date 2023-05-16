Суд арестовал воспитателя центра для несовершеннолетних по делу об изнасиловании девочки-беглянки

Невский районный суд 16 мая заключил под стражу Романа Божиенко — воспитателя группы индивидуальной профилактической и психологической работы центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина обвиняется в развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Жертва — 14-летняя девочка из Москвы, сбежавшая от родителей в Петербург.



Объединенная пресс-служба судов Петербурга отмечает, что Божиенко вину признал, но просил более мягкую меру. Процесс проходил в закрытом режиме, так как потерпевшая — несовершеннолетняя.

