Петербурженку лишили прав за снег на номере автомобиля

Автомобилистку в Петербурге привлекли к ответственности за то, что номер на ее автомобиле был залеплен снегом. В то, что снег налип сам ни полиция, ни суд не поверили.
В 18:25 15 декабря 2022 года на Петрозаводской улице жительница Петербурга управляла автомобилем Suzuki Grand Vitara, передний номер которого был скрыт снегом, сообщает 16 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилистка в суде утверждала, что машина стояла припаркованной у дома, сама она ей не управляла и препятствий для идентификации госномера не чинила. Однако опрошенный на заседании в качестве свидетеля инспектор ДПС рассказал противоположное.
Со слов полицейского, в тот вечер, следуя по маршруту, возле дома 12 по Петрозаводской улице он обратил внимание на встречный Suzuki Grand Vitara: номер машины был скрыт снегом, хотя сама она была чистой, не заснеженной. Инспектор развернулся и последовал за «Сузуки», указывая водителю остановиться через громкоговоритель. Машина остановилась во дворе дома 3 по Петрозаводской улице, припарковавшись в ряду с другими стоящими авто. За рулем была женщина, которой полицейский указал на причину остановки. Он осмотрел «Сузуки» поближе и пришел к выводу, что загрязнение не было обусловлено погодой и движением — было видно, что снег к номеру прижимали, к тому же он был белым, а не загрязненным.
В итоге мировая судья судебного участка №151 Санкт-Петербурга привлекла автомобилистку к административной ответственности по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортом с закрытыми посторонними материалами номерами). В качестве наказания ее лишили водительских прав на два месяца.