Петербурженку лишили прав за снег на номере автомобиля

Автомобилистку в Петербурге привлекли к ответственности за то, что номер на ее автомобиле был залеплен снегом. В то, что снег налип сам ни полиция, ни суд не поверили.



В 18:25 15 декабря 2022 года на Петрозаводской улице жительница Петербурга управляла автомобилем Suzuki Grand Vitara, передний номер которого был скрыт снегом, сообщает 16 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилистка в суде утверждала, что машина стояла припаркованной у дома, сама она ей не управляла и препятствий для идентификации госномера не чинила. Однако опрошенный на заседании в качестве свидетеля инспектор ДПС рассказал противоположное.