ЦБ восстановил права российских инвесторов на заблокированные активы почти на 3 трлн рублей

Банк России смог восстановить права российских инвесторов на заблокированные активы на сумму почти 3 трлн рублей. Об этом 16 мая в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.



Она назвала блокировку активов одной из болезненных проблем для российского финансового рынка, регулятор заинтересован в ее решении, это позволит быстрее восстановить доверие широкого круга инвесторов к финансовому рынку.

«Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права, — отметила Набиуллина. — Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации».