ЦБ восстановил права российских инвесторов на заблокированные активы почти на 3 трлн рублей

Банк России смог восстановить права российских инвесторов на заблокированные активы на сумму почти 3 трлн рублей. Об этом 16 мая в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
Она назвала блокировку активов одной из болезненных проблем для российского финансового рынка, регулятор заинтересован в ее решении, это позволит быстрее восстановить доверие широкого круга инвесторов к финансовому рынку.
«Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права, — отметила Набиуллина. — Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации».
По ее словам, таким образом удалось восстановить права инвесторов на сумму, близкую к 3 трлн рублей.
Часть активов российских инвесторов остается заблокирована. Здесь есть несколько путей решения этого вопроса. Первый путь связан с индивидуальной защитой активов. По словам председателя ЦБ, по этому пути нужно идти и многие инвесторы это делают. Более централизованная система возможного обмена заблокированными активами в формате «все на все» — вопрос политический, который зависит от согласия регуляторов с обеих сторон. Перспектив для такого обмена Банк России пока не видит.
«На ближайшее время я такой возможности не вижу, но тем не менее этот механизм как возможный остается. Мы обсуждаем также разные подвиды и механизмы этого предложения рынка. Есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой вот тотальный обмен», — сказала Набиуллина.