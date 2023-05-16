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    ЦБ восстановил права российских инвесторов на заблокированные активы почти на 3 трлн рублей

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    Банк России смог восстановить права российских инвесторов на заблокированные активы на сумму почти 3 трлн рублей. Об этом 16 мая в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

    Она назвала блокировку активов одной из болезненных проблем для российского финансового рынка, регулятор заинтересован в ее решении, это позволит быстрее восстановить доверие широкого круга инвесторов к финансовому рынку.

    «Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права, — отметила Набиуллина. — Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации».

    По ее словам, таким образом удалось восстановить права инвесторов на сумму, близкую к 3 трлн рублей.

    Часть активов российских инвесторов остается заблокирована. Здесь есть несколько путей решения этого вопроса. Первый путь связан с индивидуальной защитой активов. По словам председателя ЦБ, по этому пути нужно идти и многие инвесторы это делают. Более централизованная система возможного обмена заблокированными активами в формате «все на все» — вопрос политический, который зависит от согласия регуляторов с обеих сторон. Перспектив для такого обмена Банк России пока не видит.

    «На ближайшее время я такой возможности не вижу, но тем не менее этот механизм как возможный остается. Мы обсуждаем также разные подвиды и механизмы этого предложения рынка. Есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой вот тотальный обмен», — сказала Набиуллина.

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