Образцовый активист. Ударившего петербуржца за поддержку СВО приговорили к безупречности

Полгода безупречного поведения требует решение суда от активиста, не сдержавшего кулаки и политическую ненависть при виде Z в петербургском метро. В противном случае придётся пополнять казну собственным заработком.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 мая мировой судья судебного участка № 8 признала Дмитрия Мартыничева виновным в побоях. Под уголовное преследование он попал майским вечером в прошлом году, когда сцепился с пассажиром на красной линии метро.



Поводом стала нашивка с Z на чужой куртке. Положительный ответ попутчика на вопрос «Вы поддерживаете СВО?» добавил напряжения.

