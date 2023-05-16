Образцовый активист. Ударившего петербуржца за поддержку СВО приговорили к безупречности

Полгода безупречного поведения требует решение суда от активиста, не сдержавшего кулаки и политическую ненависть при виде Z в петербургском метро. В противном случае придётся пополнять казну собственным заработком.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 мая мировой судья судебного участка № 8 признала Дмитрия Мартыничева виновным в побоях. Под уголовное преследование он попал майским вечером в прошлом году, когда сцепился с пассажиром на красной линии метро.
Поводом стала нашивка с Z на чужой куртке. Положительный ответ попутчика на вопрос «Вы поддерживаете СВО?» добавил напряжения.
«Услышав положительный ответ, нанёс один удар головой в область лица. Полученные потерпевшим травмы были расценены как не причинившие вред здоровью. Фигурант вину признал, раскаялся в содеянном», рассказали в пресс-службе.
Мартыничеву назначили полгода исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % от заработанного с аналогичным испытательным сроком. Наказание условное. Примерное поведение в течение шести месяцев позволит избежать отработки.
В полиции фигуранта едва ли назовут образцовым гражданином. Его знают по политическим акциям, с обысками тоже заходили.