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    Образцовый активист. Ударившего петербуржца за поддержку СВО приговорили к безупречности

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    Полгода безупречного поведения требует решение суда от активиста, не сдержавшего кулаки и политическую ненависть при виде Z в петербургском метро. В противном случае придётся пополнять казну собственным заработком.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 мая мировой судья судебного участка № 8 признала Дмитрия Мартыничева виновным в побоях. Под уголовное преследование он попал майским вечером в прошлом году, когда сцепился с пассажиром на красной линии метро.

    Поводом стала нашивка с Z на чужой куртке. Положительный ответ попутчика на вопрос «Вы поддерживаете СВО?» добавил напряжения.

    «Услышав положительный ответ, нанёс один удар головой в область лица. Полученные потерпевшим травмы были расценены как не причинившие вред здоровью. Фигурант вину признал, раскаялся в содеянном», рассказали в пресс-службе.

    Мартыничеву назначили полгода исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % от заработанного с аналогичным испытательным сроком. Наказание условное. Примерное поведение в течение шести месяцев позволит избежать отработки.

    В полиции фигуранта едва ли назовут образцовым гражданином. Его знают по политическим акциям, с обысками тоже заходили.

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