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    По мотивам политической ненависти. В суд ушло дело о побоях в метро Петербурга из-за Z на куртке

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    Петербургский активист окажется на скамье подсудимых за потасовку в подземке. Его гнев вызвала символика на одежде попутчика.

    Полицией Адмиралтейского района Петербурга завершено расследование уголовного дела о побоях по мотивам политической ненависти, сообщает 29 марта 47news. Материалы переданы в мировой суд, а вменяют преступление 49-летнему петербуржцу Дмитрию Мартыничеву.

    По данным полиции, конфликт между пассажирами произошел в мае прошлого года на перегоне «красной» ветки метро, между станциями «Нарвская» и «Балтийская». Подсудимый заметил латинскую Z на куртке 22-летнего попутчика. Поинтересовавшись, действительного ли тот поддерживает спецоперацию России на Украине, агрессор ударил оппонента головой по лицу и добавил руками. Медики квалифицировали синяки как не опасные для здоровья.

    Мартыничев, по данным издания, вину признал, раскаялся и отпущен под подписку о невыезде. Мужчина известен полиции и судам своими политическими акциями. В ноябре 2021 года, за три месяца до начала спецоперации, он повесил плакат с оскорблениями ФСИН на павильоне остановки на Московском проспекте. Эта акция встала петербуржцу в тысячу рублей штрафа.

    Подробнее о случае в метро читайте в материале 47news.

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    МетроДрака в метроПобоиСуд
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