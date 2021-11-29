Достать плакат и плакать. Суд признал безосновательными обвинения ФСИН в изнасилованиях и оштрафовал петербуржца

Московский районный суд привлек к административной ответственности Дмитрия Мартыничева за мелкое хулиганство. Об этом 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Днём 13 ноября Мартыничев приклеил на рекламный щит остановки общественного транспорта на Московском проспекте плакат размером 1190 x 890 мм. На нем — «недостоверные сведения, носящие оскорбительный характер» о ФСИН, а именно — обвинения службы в изнасилованиях.



«Сведения, указанные в плакате, являются порочащими репутацию ФСИН России, так как безосновательно указывают на противоправность в ее деятельности, нарушение прав на личную неприкосновенность. При совершении данного деяния Мартыничев руководствовался исключительно намерением причинить репутационный вред ФСИН, чем унизительно и цинично выразил неуважение к обществу, а также причинил ущерб ООО «ОУТДОР МЕДИА МЕНЕДЖМЕНТ» путем повреждения их имущества на сумму 7 209 рублей», — сообщает пресс-служба судов.

