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Достать плакат и плакать. Суд признал безосновательными обвинения ФСИН в изнасилованиях и оштрафовал петербуржца

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Московский районный суд привлек к административной ответственности Дмитрия Мартыничева за мелкое хулиганство. Об этом 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Днём 13 ноября Мартыничев приклеил на рекламный щит остановки общественного транспорта на Московском проспекте плакат размером 1190 x 890 мм. На нем — «недостоверные сведения, носящие оскорбительный характер» о ФСИН, а именно — обвинения службы в изнасилованиях.

«Сведения, указанные в плакате, являются порочащими репутацию ФСИН России, так как безосновательно указывают на противоправность в ее деятельности, нарушение прав на личную неприкосновенность. При совершении данного деяния Мартыничев руководствовался исключительно намерением причинить репутационный вред ФСИН, чем унизительно и цинично выразил неуважение к обществу, а также причинил ущерб ООО «ОУТДОР МЕДИА МЕНЕДЖМЕНТ» путем повреждения их имущества на сумму 7 209 рублей», — сообщает пресс-служба судов.

Суд назначил штраф в размере тысячи рублей.

Как ранее сообщал в соцсетях правозащитник Динар Идрисов, Дмитрий Мартыничев пытался бежать из страны, но был схвачен полицией.

На минувшей неделе на фоне скандала с пытками и изнасилованиями в российских колониях Путин отправил в отставку директора ФСИН. Однако пресс-секретарь президента заявил, что решение с резонансными видео не связано.

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Комментарии (14)

261844081
Вот это петербуржец
265984735
— Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
— Четыре.
— А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?
graail
Суды все больше и больше удивляют своими решениями.
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