    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, ю-в

    762мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.1eur86.09

    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест: праздник начнется задолго до стартов

    739
    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Праздник всех велосипедистов — ЗСД Фонтанка Фест — будет проходить 3 июня не только на трассе заезда. Карнавальное настроение у всех участников и болельщиков появится еще до того, как тысячи героев крупнейшего велопарада страны выйдут на дистанцию. Фестивальный городок на Богатырском проспекте откроет свои двери в 14 часов, за два часа до первого старта. С этого момента до позднего вечера всех желающих будет ждать большая развлекательная программа.

    Здесь будут работать фотозоны, выставки, фуд-корты для проголодавшихся. На главной сцене выступят диджеи.

    Самую большую креативную площадку, как ожидается, организуют наши друзья из велокоманды «Газпром нефти». Компания является многолетним партнером фестиваля и в этом году готовит для участников серию сюрпризов. Также в стартовом городке «Газпром нефть» откроет зону отдыха для велосипедистов с фитобаром и яркими инсталляциями для запоминающихся фотосессий.

    Фото: Фото: Предоставлено фотослужбой «Газпром нефти»
    ПоделитьсяПоделиться

    Весь день на фестивале будет звучать бодрая музыка, которую тщательно подберут для нас профессионалы радиостанции «Европа плюс».

    Впервые в истории ЗСД Фонтанка Фест рядом с главной сценой появится экстрим-парк, где можно будет увидеть захватывающие трюки фристайлеров на велосипедах. И не только увидеть, но и самим попробовать свои силы в экстрим-вождении.

    Кстати, вход в фестивальный городок в этот день будет открыт для всех горожан, а не только для участников велозаездов.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Фото: Предоставлено фотослужбой «Газпром нефти»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close