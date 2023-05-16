ЗСД Фонтанка Фест: праздник начнется задолго до стартов

Праздник всех велосипедистов — ЗСД Фонтанка Фест — будет проходить 3 июня не только на трассе заезда. Карнавальное настроение у всех участников и болельщиков появится еще до того, как тысячи героев крупнейшего велопарада страны выйдут на дистанцию. Фестивальный городок на Богатырском проспекте откроет свои двери в 14 часов, за два часа до первого старта. С этого момента до позднего вечера всех желающих будет ждать большая развлекательная программа.

Здесь будут работать фотозоны, выставки, фуд-корты для проголодавшихся. На главной сцене выступят диджеи.

Самую большую креативную площадку, как ожидается, организуют наши друзья из велокоманды «Газпром нефти». Компания является многолетним партнером фестиваля и в этом году готовит для участников серию сюрпризов. Также в стартовом городке «Газпром нефть» откроет зону отдыха для велосипедистов с фитобаром и яркими инсталляциями для запоминающихся фотосессий.

Весь день на фестивале будет звучать бодрая музыка, которую тщательно подберут для нас профессионалы радиостанции «Европа плюс».



Впервые в истории ЗСД Фонтанка Фест рядом с главной сценой появится экстрим-парк, где можно будет увидеть захватывающие трюки фристайлеров на велосипедах. И не только увидеть, но и самим попробовать свои силы в экстрим-вождении.



Кстати, вход в фестивальный городок в этот день будет открыт для всех горожан, а не только для участников велозаездов.

