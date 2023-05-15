Тяжёлое ДТП на М-11 под Петербургом, пострадавших четверо

Серьёзное ДТП произошло на федеральной автодороге М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург в Ленинградской области утром
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц», в 8:08 на 641-м километре трассы, в направлении Петербурга, столкнулись два попутных транспортных средства. Причиной, по предварительным данным, стало несоблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущего автомобиля. Пострадали четыре человека. Медики оценили их травмы как лёгкой степени тяжести.
По словам очевидцев, столкнулись легковая машина и микроавтобус. Последний опрокинулся.