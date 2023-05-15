Колеса жизни: пять историй о том, как велосипеды помогают спасать здоровье, бизнес и вечеринки

Фото: Предоставлено фотослужбой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Благодаря развитию технологий и креативным идеям энтузиастов за последние годы велосипеды все чаще применяют в медицине, логистике и даже для генерации электричества. И если курьером или полицейским на байке в некоторых странах уже никого не удивить, то, к примеру, передвижные бары на колесах вызывают бурю эмоций и споров. «Фонтанка» вместе участниками велокоманды «Газпром нефти» на предстоящем ЗСД Фонтанка Фест собрала самые оригинальные способы применения велосипедов в разных индустриях.

Фото: Предоставлено фотослужбой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Вспомнить все на колесах

Шведский специалист по биохимической инженерии Анн-Кристин Херц придумала новый способ помочь людям, страдающим от болезни Альцгеймера и деменции. Она создала проект BikeAround, в котором велотренажер совмещен с проекционным экраном и технологией просмотра улиц на картах Google. Такая комбинация помогает пациентам стимулировать работу мозга и вызвать давние воспоминания, имитируя велозаезд. Человеку достаточно указать памятную для него улицу или район, и затем вновь посетить их с помощью нового сервиса отправиться в виртуальное путешествие по ним не покидая кабинет врача.



Казалось бы, для оживления воспоминаний можно просто показать пациенту старые фотографии. Но медики отмечают именно особую важность сочетания психической и физической симуляции. С одной стороны, человек видит знакомые места и начинает вспоминать связанные с ними события, с другой – получает определенную нагрузку, вращая педали. По мнению специалистов, такая совокупность факторов способствует выработке в мозгу гормона дофамина и может положительно повлиять на восстановление памяти. Сегодня BikeAround проходит исследования и дальнейшую доработку, чтобы эффективно помогать больным деменцией. Устройство уже используется для лечения пациентов в клиниках ряда стран, включая США, Канаду, Великобританию и Австралию.



Велопомощь детям

Велосипед может помочь и детям, даже с таким тяжелым диагнозом как «детский церебральный паралич». Лечения от этой болезни, к сожалению, нет, но ребенок нуждается в социальной адаптации. Поэтому в Свердловской области реализуется проект «Особый велосипед», автором и руководителем которого стала Анна Вощикова. Ее сын, Леонид, получил диагноз ДЦП из-за родовой травмы, начал ходить только в три с половиной года, быстро уставал, плакал и жаловался на боли. Как рассказала Анна проекту Rusfond, ей попалась статья в интернете о том, что дети с ДЦП хорошо ездят на велосипедах. На создание такого специального устройства у них с мужем, тоже инженером-конструктором, ушло два года.



Для Леонида велосипед стал стимулом постоянно двигаться и регулярно тренироваться, придал уверенности в своих силах. Затем он занялся пауэрлифтингом - жимом штанги лежа для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас Леонид – уже многократный чемпион области и четырехкратным чемпион России в этом виде спорта, даже начал выступать в соревнованиях среди здоровых людей. А его родители теперь делают более 100 велосипедов в год для детей с ДЦП, каждый по индивидуальному заказу. Ведь транспорт должен быть не только устойчивым, но и содержать специально подобранные для конкретного ребенка фиксирующие элементы: спинку, крепления на педалях или фиксацию рук на руле.



Книжная доставка

Итальянцу Маттиа Гаравалье велосипед помог сохранить офлайн бизнес во время пандемии. Будучи владельцем книжного магазина в Турине, он столкнулся с серьезными проблемами, когда местные власти объявили локдаун. И поскольку люди не могли прийти к нему, Маттиа пообещал привозить заказы сам – на велосипеде. Причем способ доставки был наиболее безопасным: книги поднимались на балкон заказчика в специальной корзине.



Продажи резко выросли, но появились и новые трудности: за день нужно было объехать десятки адресов, а разработка маршрутов стала занимать больше времени, чем сама доставка. Выход нашелся с помощью мобильного приложения – аналога Яндекс.Карт, куда Маттиа системно заносил адреса покупателей и затем выстраивал кратчайший путь для велосипедной поездки. Такая организация не только повысила эффективность бизнеса, но и позволила объединиться книготорговцу со своими коллегами, которые теперь вместе привлекают клиентов и строят планы по дальнейшему расширению перечня услуг.



Педальный автобус и велобар

Вопреки расхожей поговорке во всем мире продолжают изобретать велосипеды нового вида и назначения. Например, в Нидерландах инженеры изготовили и достаточно успешно продают школьный автобус-велосипед. В отличие от обычного автобуса он, с точки зрения разработчиков, учит детей слаженной командной работе. У этого многоместного байка имеется до восьми пар педалей, которые крутят школьники, а за рулем находится, конечно, опытный «водитель». На случай крутых подъемов у автобуса есть и электродвигатель.

Для взрослых тоже существует версия такого транспорта, завоевавшая популярность во многих странах. Называется проект Beer bike или пивной велосипед. Такую диковинку уже можно встретить на улицах США или Европы. По сути это барная стойка на колесах: до 16 людей одновременно пьют пиво и крутят педали, приводя конструкцию в движение. Можно весело провести время в компании и заодно съездить на экскурсию по городу. Правда, далеко не всем окружающим нравится такое катание по городским улицам, совмещенное с употреблением алкогольных напитков. Поэтому где-то использование подобных велобаров сильно ограничено, а, например, в Нидерландах в аренду этого транспорта обязательно входит трезвый водитель, который сам педали не крутит, а занимается лишь управлением.



Энергия людей зажигает ёлки

Идея применять велосипед для выработки электрического тока не нова, но лишь недавно эту энергию стали использовать при создании новогодней и рождественской иллюминации. В ряде европейских городов таким способом стали зажигать праздничные ёлки. Люди сменяют друг друга в специальных фитнес-зонах, крутя педали одновременно на нескольких велосипедах и приводя в движение генераторы, от которых питаются гирлянды. Польза, по замыслу организаторов, как минимум двойная. С одной стороны, горожане видят, как от их усилий зависит яркость освещения и благодаря совместному труду получают дополнительное ощущение праздника. С другой стороны, можно серьезно сэкономить на стоимости иллюминации: по подсчетам одного из европейских чиновников, примерно в 25 раз.



Похожую идею реализовали и в новозеландском городе Крайстчерче, устроив кинотеатр под открытым небом. Только здесь зрители садятся на велотренажеры и крутят педали, вырабатывая электроэнергию для трансляции фильма. То есть сочетают эмоции от просмотра с положительным эффектом от приличной физической нагрузки на свежем воздухе.

