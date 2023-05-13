Фанатиков «Хороших новостей» продолжают откапывать в лесах. Уже 200 погибших

Судебно-медицинские эксперты и детективы по расследованию убийств из Управления уголовных расследований в Кении откопали уже 201 тело последователей так называемого христианского культа «Международная церковь хороших новостей», которые считали, что попадут на небеса, если уморят себя голодом, пишет Reuters.

Как сообщает 13 мая агентство, неделя за неделей в кенийском лесу раскапывают неглубокие могилы в поисках останков мужчин, женщин и детей. Кроме того, поисковики прочесывают территорию в поисках выживших, поскольку сотни людей все еще числятся пропавшими без вести и могут быть живы и продолжать отказываться от еды