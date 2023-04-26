Почти 100 тел последователей секты «Хорошие новости» нашли в Кении. Они практиковали экстремальное голодание

В лесу Шакахола рядом с кенийским городом Маленди криминалисты уже почти неделю раскапывают могилы. 26 апреля были эксгумированы тела восьми детей, всего на данный момент найдены 98 последователей секты.

Новости о процессе эксгумации и рассказы выживших приводит газета Nation. Первых погибших нашли в лесу 14 апреля, тела лежали в построенном в лесу доме. 11 человек увезли в больницы в крайне истощенном состоянии.

После этого полиция нашла в лесу множество захоронений и приступила к эксгумации.