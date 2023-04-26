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    Почти 100 тел последователей секты «Хорошие новости» нашли в Кении. Они практиковали экстремальное голодание

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    В лесу Шакахола рядом с кенийским городом Маленди криминалисты уже почти неделю раскапывают могилы. 26 апреля были эксгумированы тела восьми детей, всего на данный момент найдены 98 последователей секты.

    Новости о процессе эксгумации и рассказы выживших приводит газета Nation. Первых погибших нашли в лесу 14 апреля, тела лежали в построенном в лесу доме. 11 человек увезли в больницы в крайне истощенном состоянии.

    После этого полиция нашла в лесу множество захоронений и приступила к эксгумации.

    Погибшие и выжившие были последователями секты «Международная церковь «Хорошие новости». Они практиковали голодание и верили, что смерть от голода — это прямая дорога в рай.

    Руководит сектой пастор Пол Маккензи, его движению уже порядка 20 лет. Против него неоднократно выдвигали обвинение, но до сих пор он оставался на свободе. С 15 апреля он под следствием.

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