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    В «Дом мод» заехал ретейлер из Ростова-на-Дону. Посмотрите, чем будут торговать на месте Uniqlo

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    Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
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    Российский ретейлер Gloria Jeans 13 мая запустил магазин в «Доме мод» на Петроградской стороне, заняв место японского бренда Uniqlo.

    Магазин разместился на двух этажах и занял площадь 1 100 кв. м. На первом представлена мужская и женская одежда, на втором — для детей и подростков.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, флагман работает в новом для компании формате: ранее ретейлер ориентировался на площадь до 800 кв. м.

    Поменялся и ассортимент. Gloria Jeans стремится отойти от концепции fast fashion и предлагать более базовые вещи. Например, в коллекции есть однотонные футболки без принтов, которые были одной из отличительных черт Uniqlo. Также стало больше изделий из натуральных тканей (например, брюки, пиджаки и платья из льна), что также было характерно для японской сети.

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    Коллекцию дополнили верхняя одежда и обувь.

    Оммажем Uniqlo можно считать футболки с принтами в японском стиле. Однако, в отличие от ушедшего бренда, цветовая гамма Gloria Jeans более яркая (присутствуют фуксия, ярко-зелёный и оранжевый, объявленные трендом этого сезона).

    Флагман в «Доме мод» стал 23-й по счету точкой Gloria Jeans в Петербурге. Компания планирует увеличить сеть до 30 объектов, открывая новые точки на площадях от 1,5 тысяч кв. м.

    Ранее Gloria Jeans открыла флагман в Москве, на Тверской улице, на месте H&M.

    До марта 2022 года в России под брендом Uniqlo работали полсотни магазинов. После начала СВО ретейлер объявил о временной приостановке. К началу 2023 года осталось 27 точек, временно закрытых.

    О том, как ниши ушедших брендов занимает другой российский ретейлер, «Мэлон Фэшн Груп», читайте здесь.

    Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

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