Uniqlo уступает российские магазины местным компаниям

Японская одежная сеть Uniqlo по итогам 2022 года в России получила более 10 млрд рублей убытков и решила закрыть большинство крупных магазинов, пишет 5 мая «Коммерсантъ». Большую часть точек, по данным издания, займет российская Gloria Jeans. До этого она арендовала площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Петербурге.



«Ритейлер официально пока не объявлял об окончательном уходе из страны, но на рынке считают, что этот процесс фактически запущен», — отмечается в публикации.



До марта 2022 года в России под брендом Uniqlo работали полсотни магазинов. После начала СВО ритейлер объявил о временной приостановке. К началу 2023 года осталось 27 точек, временно закрытых. Весь 2022 год сеть распродавала стоки в онлайне, выручив за счет этого 12,07 млрд рублей. Убыток составил 10,78 млрд рублей (из-за закрытых магазинов), хотя с 2018 года российский бизнес был прибыльным.

