«Ожидали, конечно, большего». Бизнес Петербурга подвел итоги майских праздников и прослезился

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Ожидания предпринимателей на высокий турпоток не оправдались: число гостей на длинных майских выходных не дотянуло до прошлогодних и тем более доковидных показателей. Редкие иностранцы погоды не делают, состоятельные россияне устали от внутреннего туризма и разъехались по заграницам, а отечественные путешественники не нашли денег на билеты. Но главный виновник — календарь.



В майские праздники 2023 года Петербург посетило 770 тысяч гостей, сообщает 12 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные городского комитета по развитию туризма. Среди них было около 570 тысяч туристов и около 200 тысяч экскурсантов — тех, кто приехал в город на один день. Для сравнения: в прошлом году за весь период майских праздников Петербург посетили около 560 тысяч гостей.



Но роста, о котором сообщили чиновники, бизнес не заметил. Загрузка гостиниц Северной столицы на майские праздники оказалась ниже, чем в предыдущие два года, следует из данных системы аналитики Hotel Advisors. Пик спроса пришелся на 6 мая (91,8%) и 7 мая (94,1%), много гостей было также в последних числах апреля (78,1% — 29-го, и 74,1% — 30-го). В эти даты показатель превысил уровень 2022 и 2021 годов, но в остальных числах был заметно ниже. Так, 9 мая номера были заполнены лишь на 45%, тогда как в прошлые два года заполняемость была свыше 60%. 1 мая были заняты 55,7% номеров, хотя в прошлые два года около 90%.



Что касается доходности на один номер (высчитывается из загрузки и средней цены), то в первые длинные выходные она была заметно ниже 2022 года, на вторые — примерно на том же уровне. А значит, нехватку гостей отельеры компенсировали за счет индексации цены.

Выводы аналитиков подтверждают сами участники рынка. «Если кратко, первые майские нехорошо прошли, вторые более-менее достойно», — комментирует генеральный менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов.

«Хуже, чем должно быть, но лучше, чем ожидали», — говорит инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По ее словам, показатели не дотягивают до уровня прошлого года и, тем более, не превысили допандемийных. Так, средняя загрузка с 1 по 9 мая в этом году составила 60%, в 2022-м — 70%, а в 2019-м — 80%.



На турпоток повлияло несколько факторов, объясняет предприниматель. Во-первых, подвел календарь: в прошлом году первые и вторые майские можно было объединить, тогда как в этом между ними была почти полноценная рабочая неделя. При этом на более длинные выходные перед 9 мая гостей было гораздо больше. Во-вторых, как ни крути, упала платежеспособность спроса: те, кто мог себе позволить, уехали за границу, а менее состоятельные путешественники либо искали более дешевые варианты размещения, либо отказались от поездки из-за дороговизны билетов. «Билет не может стоить дороже, чем само пребывание», — отмечает Виктория Шамликашвили. На настроении туристов сказывается и эмоциональная усталость, добавляет она.



Перелеты по самым популярным туристическим направлениям в РФ на майские праздники 2023 года подорожали год к году в среднем на 7–10%, ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на данные трех билетных агрегаторов. Поездки за границу, напротив, подешевели.

Стоимость номера в Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo была в этом году такая же, как в прошлом году, но выше, чем до пандемии, говорит предприниматель. Благодаря отмене НДС для гостиниц доходы остались на прежнем уровне, но рентабельность просела из-за возросших расходов.



Более половины гостей, приехавших на майские праздники в Петербург, — москвичи. В основном это индивидуальные путешественники, но было и немного групп. «Но они не являются адекватной заменой туристов из недружественных стран», — комментирует Виктория Шамликашвили. Иностранцев — считанные единицы. К примеру, в Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo на майских отдыхали самостоятельные путешественники из некоторых стран Ближнего Востока.

«Майские праздники не оправдали ожиданий», — соглашается совладелец «Гельвеции» Юнис Теймурханлы. По его словам, поток гостей был на 17–20% ниже, чем в прошлом году. Но за счет того, что цена выше, за первые длинные выходные отель недосчитался порядка 10% выручки относительно прошлого года, а во вторые заработал столько же, сколько в прошлом году. «Но если брать совокупность праздников, отставание по выручке — 12%», — комментирует предприниматель.



Туристов приехало меньше, поскольку первый и второй праздничный уик-энды прерывались большим количеством рабочих дней, считает Юнис Теймурханлы. Но есть и рыночные причины. «Мы ощущали сильный подъем внутреннего туризма в 2021–2022 годах, но все время интерес на высоком уровне держаться не может. Возникает пресыщенность от внутреннего туризма», — рассуждает он. Если в прошлом году на рынок влияли отложенный спрос из-за пандемии и закрытие границ из-за СВО, сейчас эти факторы начинают ослабевать.



Обеспеченной аудитории прошлых двух лет хватило, чтобы насытиться красотами родной страны, так что состоятельные путешественники начинают искать другие варианты отдыха за рубежом, тем более что вариантов становится больше.

Таким образом, если в прошлые годы отечественные путешественники заменяли часть отсутствующих иностранных гостей, то в этом уже нет. «Рынок работает на 50%, иностранцев практически нет», — говорит совладелец «Гельвеции». Надежды на гостей из Поднебесной тоже пока не оправдались. «Китайские туристы только появляются в Москве, и то немного», — добавляет он.



Текущий уровень бронирования на ПМЭФ тоже вызывает обеспокоенность отельеров. Если раньше все номера были выкуплены уже за 4–5 месяцев, то сейчас, за полтора месяца до форума, свободные варианты еще есть, хотя отели не торопятся выставлять самые дорогие люксы в открытый доступ, чтобы не «светить» цены перед конкурентами. При этом часть постоянных клиентов начинают «отваливаться», а выбывание даже 2–4 таких гостей может оказаться критичным. «У нас выбыл один из гостей, который жил в нашем отеле [во время ПМЭФ] последние 10 лет и брал еще номера для коллег. Компания просто сняла квартиры в апарт-отелях», — отмечает Юнис Теймурханлы. Такой тренд на «бережливость» среди премиальной аудитории предприниматель считает «тревожным звоночком» для рынка. «Цены достигли потолка, выше которого невозможно расти», — заключает он.



Рестораторы тоже разочарованы майскими праздниками. «Эти майские заметно слабее прошлых. Ожидали, конечно, большего», — комментирует глава Союза улицы Рубинштейна, председатель комитета общественного питания субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Максим Жуков.

По словам предпринимателя, выручка участников объединения на майских оказалась ниже на 20–25%, чем год назад, без поправки на инфляцию. А если учесть, что цены за последний год индексировались несколько раз, то в натуральном выражении падение было еще значительнее.



Сокращение потока гостей Максим Жуков также объясняет снижением интереса россиян к внутреннему туризму. «В прошлом году население было шокировано закрытием границ и активно пошло скупать туры по России, в этом году пообвыкли — и сейчас стали скупаться Турция, Египет, ОАЭ», — комментирует он.



Сами петербуржцы тоже разъехались на длинные выходные, так что туристы среди гостей преобладали. «Много спонтанных заходов в центре города», — говорит предприниматель. 90% — российские туристы. «Китайцев, которых все ждут, пока нет. Были гости, которые разговаривали на английском, откуда они берутся, никто не знает. Но иностранцы — это капля в море, и погоды они не делают», — заключает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

