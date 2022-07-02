    Пробки

    2/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Хозяев туробъектов на 5 лет освободят от НДС

    2032
    5 комментариев

    Владельцев туристических объектов обещают на пять лет освободить от налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 2 июля на сайте правительства.

    Постановление утверждает правила ведения реестра объектов туриндустрии, этим займётся Ростуризм. Реестр сформируют в электронном виде. В него войдут отели и другие объекты размещения, которые открылись в этом году, в том числе после реконструкции.

    «Решение о введении нулевой ставки НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, было принято правительством в марте. Эта мера направлена на стимулирование обновления и развития туристической инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

    Как писала ранее «Фонтанка», в 2021 году Петербург посетили 6,07 млн туристов, из них 5,82 млн россиян. В 2022 году, как ожидается, их будет 7 миллионов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    SKP(тм)02 Июл 2022 в 16:12
    Снижения стоимости отдыха россиян внутри страны НЕ БУДЕТ.
    От НДС хозяев гостиниц освободят, но цены в них не станут дешевле.
    +0-0
    СлаваБогамНашим02 Июл 2022 в 16:05
    Что плохого в том, что граждане России смогут отдыхать и путешествовать дешевле на величину НДС?
    +0-0
    Дежурный по объединению02 Июл 2022 в 14:32
    И правильно! Герой России Ротенберг и так много потерял в экономической vойне коллективного запада против России!
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    5

    Новости компаний

    close
    close