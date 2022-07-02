Хозяев туробъектов на 5 лет освободят от НДС

Владельцев туристических объектов обещают на пять лет освободить от налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 2 июля на сайте правительства.
Постановление утверждает правила ведения реестра объектов туриндустрии, этим займётся Ростуризм. Реестр сформируют в электронном виде. В него войдут отели и другие объекты размещения, которые открылись в этом году, в том числе после реконструкции.
«Решение о введении нулевой ставки НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, было принято правительством в марте. Эта мера направлена на стимулирование обновления и развития туристической инфраструктуры», — отмечается в сообщении.
Как писала ранее «Фонтанка», в 2021 году Петербург посетили 6,07 млн туристов, из них 5,82 млн россиян. В 2022 году, как ожидается, их будет 7 миллионов.