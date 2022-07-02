Хозяев туробъектов на 5 лет освободят от НДС

Владельцев туристических объектов обещают на пять лет освободить от налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 2 июля на сайте правительства.



Постановление утверждает правила ведения реестра объектов туриндустрии, этим займётся Ростуризм. Реестр сформируют в электронном виде. В него войдут отели и другие объекты размещения, которые открылись в этом году, в том числе после реконструкции.

