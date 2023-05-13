Диетологи назвали пять причин, из-за которых нельзя есть творог. А вас это касается?

Мы все в курсе, что в твороге полно кальция, но чего мы о нем еще не знаем? Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Все мы слышали, что творог полезен для зубов и костей, потому что в нем предостаточно кальция. А еще он улучшает деятельность ЖКТ и нормализует перистальтику кишечника благодаря молочнокислым бактериям. Особенно изощренные творожные адепты даже нагревают его и прикладывают к ожогам, чтобы те побыстрее заживали. После такого мы не удивимся, если узнаем, что творог может поднять на ноги даже неизлечимо больных. Нет, мы не против творога, просто решили разобраться, не преувеличивают ли его пользу и можно ли его есть всем подряд. Ведь наверняка найдутся те, кому нельзя творог?

Правда ли, что творог полезен для костей Если у вас есть проблемы с костями, творог точно не помешает. Но одного его будет недостаточно. Потому что на здоровье костей влияет не только кальций. — Кальций в принципе содержится в том, что мы потребляем: в твороге, мясе, молоке, различных других продуктах, — объясняет травматолог Алексей Баженов. — В общем, это не дефицитный микроэлемент, которого не хватает в нашей пище. Вопрос в том, чтобы он усваивался. Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему.



Алексей Баженов — врач — травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Правда ли, что творог укрепляет сердечно-сосудистую систему Если регулярно есть творог, можно снизить риск возникновения ишемической болезни сердца, привести в норму уровень холестерина, укрепить сосуды. При систематическом употреблении творога повышается гемоглобин в крови, улучшается работа нервной системы, снижается риск повышения давления. Правда ли, что творог предотвращает ожирение За сжигание жиров в организме отвечает содержащийся в твороге метионин. Это аминокислота, которая помогает поддерживать вес в норме и избегать ожирения внутренних органов, в том числе печени и сердца. Лучше всего для похудения подойдет обезжиренный творог, но стоит иметь в виду, что в нем и энергетической ценности меньше. Поэтому для восполнения сил его придется съесть больше. Что до витаминов (в частности A, D и E), то их в нежирном твороге и вовсе нет.

Полезные свойства творога Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





В каком твороге больше белка Здесь можно запомнить одно элементарное правило: чем жирнее творог, тем меньше в нем белка. — Обезжиренный творог содержит больше белка, чем классический девятипроцентный продукт, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — По содержанию белка он не уступает рыбе или мясу, но усваивается организмом гораздо легче. Так как это ферментированный продукт, его могут есть люди с непереносимостью лактозы. Кроме того, обезжиренный творог часто включают в состав многих диет.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтикам, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Можно ли есть творог беременным Не то что можно — нужно! Для организма беременной женщины творог играет важную роль, потому что он нужен при построении костей и для правильного созревания плода в целом. В нем есть фолиевая кислота, которая содействует здоровому формированию нервной, иммунной и кроветворной систем ребенка. При этом врачи рекомендуют во время беременности есть творог жирностью 5% и 9%. Конечно, если у вас нет противопоказаний.

Кому противопоказан творог Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы). Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз.

Когда в сторону творога лучше даже не смотреть Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Почему от творога бывают отеки — Обычно отеки после творога появляются у людей, которые сидят на диете. Особенно на безуглеводной или бессолевой, — говорит Тамара Крамченинова. — Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду. Если это про вас, прекращайте эксперименты над собой. Как выбрать творог Качество, вкус, цвет и запах творога напрямую зависят от технологии производства, массовой доли жира, использования пищевых наполнителей и добавок. У качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция — мягкая, нежно-маслянистая и однородная.



Чтобы понять, хороший ли творог, на него достаточно просто посмотреть Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Творог — продукт скоропортящийся, и даже при пониженной температуре ( 0... +2 °С ) его качество быстро ухудшается. Согласно санитарным правилам, в холодильнике при температуре +2... +6 °С творог хранится 72 часа, но современные технологии и виды упаковки могут продлить срок годности аж до месяца.

— У хорошего продукта в составе будет только молоко, закваска, может быть, еще хлористый кальций. У того, который не рекомендуется, — растительные жиры, крахмал, еще что-то, — говорит врач Зухра Павлова. — Еще смотрите на срок годности: если три-пять дней, то продукт натуральный. Больше — уже есть вопросы.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Просроченный творог врачи советуют сразу выбрасывать. Это любимая среда для размножения дрожжевых грибков и плесени. Может, несколько раз вас и пронесет (в хорошем смысле), но, однажды отравившись кисломолочкой, вы никогда не забудете этот опыт.

