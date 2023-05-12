Большой Сампсониевский закроют в одну сторону до конца мая

Новые ограничения движения транспорта с 15–16 мая вступят в силу в Выборгском, Калининском, Красносельском, Невском и Петроградском районах Петербурга. Пробок добавят, в том числе, на Большом Сампсониевском проспекте, проспекте Науки и Свердловской набережной.

Выборгский район С 15 по 18 мая для строительства газопровода в Парголово перекроют движение по Кооперативной улице от улицы Вологдина до Донецкой улицы, сообщает 12 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объезд предусмотрен по улице Вологдина, Ольгинской дороге и Донецкой улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Прокладывают газопровод и на Большом Сампсониевском проспекте. Из-за работ с 16 по 21 мая будет ограничено движение на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы, а до 30 мая закрывается проезд по Большому Сампсониевскому в направлении от Кантемировской улицы к 1-му Муринскому проспекту. Объехать можно будет по Кантемировской улице, Лесному проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Студенческой и Земледельческой улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 15 мая по 30 июня ограничат движение по проспекту Науки от улицы Академика Константинова до улицы Веденеева. Там с середины марта реконструируют газопровод. Также напомним, что до 3 июня ограничен проезд по улице Веденеева у проспекта Науки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На Свердловской набережной водителей потеснят из-за устройства въездов-выездов на участке от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. В понедельник, 15 мая, ограничат движение напротив дома 22 по Свердловской набережной, а во вторник, 16 мая — по Свердловской набережной у Феодосийской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район В Красном Селе схему движения транспорта изменят работы по прокладке инженерных сетей. С 15 по 28 мая перекроют улицу Юных Пионеров от Моховой улицы до Коллективной улицы. Объезд предусмотрен по улицам Лермонтова, Свободы и Юных Пионеров.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 16 мая по 4 июня ограничат проезд у дома 54 по Октябрьской набережной. Там установят временное ограждение.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петроградский район На Петроградской стороне с 15 мая по 19 июля будут прокладывать газопровод на набережной реки Малой Невки и набережной Крестовки от Санаторной аллеи до 2-й Березовой аллеи. В связи с этим с 15 по 23 мая закроют движение по набережной реки Малой Невки в направлении от Санаторной аллеи к проспекту Динамо, а до 30 мая — по набережной — Крестовки в направлении от проспекта Динамо к 2-й Березовой аллее. Объезд предусмотрен по маршруту: Санаторная аллея, Боковая аллея, 2-я Березовая аллея, Большая аллея.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



