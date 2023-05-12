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    Путин подписал указ о создании мер по снижению оттока россиян за границу

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    Президент России подписал указ о внесении дополнений в концепцию миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

    Документ появился на портале правовой информации 12 мая. В нем глава государства требует создания условий — финансовых, социальных и иных, чтобы снизить отток граждан за рубеж.

    Указ также предписывает оказывать помощь переселенцам с новых территорий, которые бегут из-за угрозы со стороны войск Украины.

    Владимир Путин также потребовал упростить оформление миграционных документов иностранцам, приехавшим на работу, знающим русский язык, являющимся квалифицированными специалистами. Вводятся студенческие визы, а также признается успешным эксперимент с электронными одноразовыми визами для кратких визитов в РФ.

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    Комментарии 84

    Гость12 Мая 2023 в 16:11
    Отток, стой! Раз - Два!
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