Сначала — в ЕС, потом на Слынчев-Бряг. В Болгарию теперь только с открытым шенгеном

Болгария запретила въезд туристам с неоткрытой шенгенской визой, сообщает «Коммерсантъ».



Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд по этому типу виз. Если раньше въехать можно было и по неоткрытому шенгену, то теперь в Болгарию пустят только обладателей двукратной или многократной шенгенской визы «при условии её предварительного использования в другой стране соглашения».

Об этом, например, предупреждает на своём сайте посольство страны в Лондоне. Новые правила действуют с 21 апреля. Решение принял Совет министров Болгарии.