Сначала — в ЕС, потом на Слынчев-Бряг. В Болгарию теперь только с открытым шенгеном

Болгария запретила въезд туристам с неоткрытой шенгенской визой, сообщает «Коммерсантъ».
Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд по этому типу виз. Если раньше въехать можно было и по неоткрытому шенгену, то теперь в Болгарию пустят только обладателей двукратной или многократной шенгенской визы «при условии её предварительного использования в другой стране соглашения».
Об этом, например, предупреждает на своём сайте посольство страны в Лондоне. Новые правила действуют с 21 апреля. Решение принял Совет министров Болгарии.
В дипмиссии Болгарии в России можно оформить два типа национальных (не шенгенских) виз в эту страну (тип C и тип D).
Виза «С» может быть однократной, двукратной или многократной. Действует до пяти лет. Срок пребывания в Болгарии по визе «С», независимо от срока действия визы, не может превышать 90 дней из каждых 180 дней.
Виза «D» дает право получить разрешение на продолжительное, долгосрочное или постоянное пребывание на территории Болгарии. Эту визу ещё называют иммиграционной.