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    ЗСДфест

    «Харлеи» и чопперы на педальной тяге? Такое возможно только на ЗСД Фонтанка Фест

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    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
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    Одна из самых привлекательных особенностей ЗСД Фонтанка Фест — это возможность познакомиться с незаурядными людьми, настоящими творческими личностями. Создатели необычных велосипедов из клуба Iron Wheels – один из таких примеров.

    Возможно, вы их встречали в Петербурге - велосипедистов, передвигающихся на байках самой необычной конструкции. Это может быть велосипед, стилизованный под знаменитый «Харли-Дэвидсон» середины прошлого века, с высоким рулем и никелированными прибамбасами. Или модель круизёра, на которых век назад гоняли по деревянным трекам американские байкеры. Или настоящие чопперы, с их характерно вытянутой передней вилкой.

    Ребята любят и развивают кастомную культуру, своими руками тюнингуют стоковые модели велосипедов. Получают дипломы и награды российских и зарубежных конкурсов. Это, впрочем, не сделало их заносчивыми. В свои еженедельные круизы по Питеру и окрестностям они будут рады пригласить любого велосипедиста, который захочет разделить с ними маршрут. Даже если вы ничего в своей жизни еще не тюнинговали.

    На наш фестиваль ребята из клуба привезут 10 самых необычных своих моделей. 3 июня с 14 часов и до вечера они будут тусоваться в специальной фотозоне ЗСД Фонтанка Фест на Богатырском проспекте, 42 (парковка гипермаркета «О`КЕЙ»),а потом покажут своих «лошадок» в деле, прокатятся с нами на вечернем велозаезде. В фотозоне можно будет сделать интересные снимки, потрогать эти чудеса своими руками и даже прокатиться, если очень попросите. Отличным дополнением к этому будет музыкальное сопровождение от радиостанции «Европа Плюс», которое весь день будет звучать в фестивальном городке.

    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
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    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
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    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
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    #ФОНТАНКАРУЛИТ
    #ЗсдФест

    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels
    Фото: Фото предоставлено клубом Iron Wheels

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