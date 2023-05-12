В Петербурге восьмиклассник погиб после прогулки с другом. В мессенджере он успел попрощаться

Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых у подножия чужого дома в Калининском районе Петербурга оказался восьмиклассник.



О неподвижном теле молодого человека в экстренные службы сообщили с Гжатской улицы накануне в одиннадцатом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 12 мая. На месте происшествия дежурная группа нашла юношу без признаков жизни. Им оказался 15-летний школьник, живший на севере города.



Немногим позже с дежурной частью связалась мать. Она рассказала, что в четверг сын ушёл гулять с другом. Уже как будто засобирался домой, но за несколько минут до того, как было найдено тело, в мессенджере от него пришло прощальное сообщение.

