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    В Петербурге восьмиклассник погиб после прогулки с другом. В мессенджере он успел попрощаться

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    Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых у подножия чужого дома в Калининском районе Петербурга оказался восьмиклассник.

    О неподвижном теле молодого человека в экстренные службы сообщили с Гжатской улицы накануне в одиннадцатом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 12 мая. На месте происшествия дежурная группа нашла юношу без признаков жизни. Им оказался 15-летний школьник, живший на севере города.

    Немногим позже с дежурной частью связалась мать. Она рассказала, что в четверг сын ушёл гулять с другом. Уже как будто засобирался домой, но за несколько минут до того, как было найдено тело, в мессенджере от него пришло прощальное сообщение.

    Подросток рос в благополучной семье. На учётах не состоял, но родным приходилось слышать от него несовместимые с жизнью идеи.

    В обстоятельствах случившегося предстоит разбираться Следственному комитету. Изъяты обувь, телефон и вейп. Следы школьника искали в том числе на общем балконе 20-го этажа.

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