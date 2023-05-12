Куда пойти 12–14 мая: Хаски, Shortparis, десятилетие Новой сцены Александринки и Праздник корюшки

Фото: Сергей Рыбежский / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





И снова — отдых, после трёхдневной короткой недели. Эти выходные наверняка запомнятся новым спектаклем с Ильей Делем, выставкой-воспоминанием о модельерах Зайцеве и Юдашкине в Эрмитаже, перформансом концептуального хора «Паническая атака» и выставкой-игрой в арт-центре «Пушкинская, 10».



Актуальное

Новая сцена отметит юбилей с Jane Air, пиано-гала 12–14 мая



JANE AIR Фото: предоставлено пресс-службой Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





Десятилетие Новой сцены Александринский театр отмечает трёхдневным фестивалем «Новая Х». На первый день с 19:00 до 20:00 запланирован диалог Валерия Фокина и Андрея Могучего о месте: планах десятилетней давности, создании Новой сцены и в целом о театре. В 20:00 пройдёт спектакль-инсталляция «Новая сцена Х файлы» от режиссера Кирилла Люкевича. Он погрузит зрителей в бродилку-путешествие по спектаклям, которые ставились на Новой сцене в прошедшие десять лет. Второй день праздника посвящен танцам, и его главное событие — презентация работы лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Ксении Михеевой «Непокой» на музыку Ильи Лагутенко. Воскресенье — день музыкальный. Выступает группа Jane Air. Поклонники практически сразу раскупили билеты, но тех, кто не успел, организаторы порадуют онлайн-трансляцией.



Праздник корюшки — рыба и тайные рецепты 13–14 мая, 0+

В Петропавловке — Праздник корюшки. Период нереста рыбы, которая уже давно считается одним из неформальных символов Петербурга, отметят, превратив территорию у берега Кронверкского пролива и площадки у Кронверкской куртины в подобие настоящего рыбного базара. Там будут и зоны, где торгуют, и особая площадка для приготовления «Адмиральской ухи» в огромных котлах. Вход на фестиваль свободный для всех.

Костюмы Юдашкина и Зайцева — в Эрмитаже 12 мая, 6+



фото с выставки «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже» в 2016 году Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина не стало одного за другим. Эрмитаж почтит память кутюрье, представив их работы разных лет в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Оба модельера в своё время определили советскую «звездную моду» и прославили её за рубежом. Оба одевали Аллу Пугачёву. Вячеслав Зайцев создавал образы для Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Филиппа Киркорова. Валентин Юдашкин среди прочих работал с Людмилой Гурченко и Лаймой Вайкуле, а его платья стали частью коллекций Метрополитен-музея и Музея костюма Лувра. Официальное открытие выставки назначено на 15:00.

В театре

НДТ покажет «Морфий» 10 и 11 мая, 18+



Фото: Анастасия Семеренко, фото предоставлено театром Поделиться Поделиться





Небольшой драматический театр впервые включил в репертуар Булгакова. Режиссёр Александр Фонарев — выпускник мастерской Льва Эренбурга в РГИСИ — обратился к повести «Морфий» и перенёс сюжет на сцену в виде полуторачасового путешествия в безграничную, темную и страшную провинцию Российской империи.



«Легенда» осветит «Дорогу к счастью» 12 мая, 19:15, 12+

Театр «Легенда» пятничным вечером погружает зрителей в мир мюзикла «Дорога к счастью». Музыкальным обрамлением истории о любви дочери миллиардера и незадачливого репортёра стали лучшие композиции Голливуда XX века. На сцене — стильные костюмы как из «Великого Гэтсби» и постоянная трансформация ярких декораций. Сюжет мюзикла вырос из адаптации оскароносного сценария Роберта Рискина It Happened One Night — «Это случилось однажды ночью».



В Театре Ленсовета — новый спектакль с Алексахиной и Делем 12 и 13 мая, 12+



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





На Малой сцене Театра Ленсовета проходят премьерные показы спектакля «Про Федота-стрельца» по пьесе Леонида Филатова. Режиссёр Федор Пшеничный ставит пьесу как скоморошину с отсылками к русскому песенному фольклорному жанру с его сатирическим и абсурдным началом. Герои в этом спектакле одеты в современную одежду, и понять, кто есть кто, удаётся лишь по деталям-символам.

«История Дюймовочки» примирит с миром взрослых 13 мая, 12:00, ДК Ленсовета, 6+



Фото: предоставлено театром «Карамболь» Поделиться Поделиться





Разговор о том, что взгляд взрослых на мир не всегда совпадает с детским, на сцене ДК Ленсовета начнут актёры театра «Карамболь». Проводником станет Дюймовочка, которая попадает в мир тех, кто уже вырос, и слышит фразу «Мы разные» от персонажа Рыбы. Героине истории придётся решить, куда идти, у кого искать защиты, и понять, существует ли страна, в которой сбываются все мечты. В день показа спектакля зрители до последнего звонка или в антракте смогут посмотреть выставку афиш, созданных детьми по мотивам постановок «Карамболя».



Послушать музыку

Шварц, Таривердиев, Петров в Филармонии 12 мая, 20:00, 6+

В Большом зале Петербургской филармонии Симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова играет лучшее из написанного Исааком Шварцем, Андреем Петровым, Микаэлом Таривердиевым и их коллегами, работавшими с лучшими советскими режиссёрами. Прозвучат мелодии из «Дикой собаки Динго», «Гаража», «Старой-старой сказки» и другой классики.

Хаски возвращает в состояние отдыха 12 мая, 20:00, 16+



После короткой рабочей недели вновь нырнуть с головой в отдых предложит Хаски. Исполнитель представляет майскую программу на сцене «Космонавта». Будет ярко и уже совсем по-летнему.



Shortparis зажигают в А2 14 мая, 20:00, 16+



А2 принимает Shortparis. Музыканты собираются спеть главное и обменяться энергией с теми, кто их любит, несмотря на не столь давние отмены концертов из-за жалоб общественников.

Выставки

Правила изменяют «За Абсолютом» С 13 мая, 17:00, 16+



Фото: Арт-центр «Пушкинская, 10» Поделиться Поделиться





Не выставка, а игра, запутанное приключение разворачивается на Пушкинской, 10. «За Абсолютом» кураторы называют попыткой изменить привычный способ взаимодействия зрителя и искусства. Картины будут разбросаны по всему пространству, и зрителям предстоит тщательно вглядываться, чтобы увидеть подсказки и обойти все уголки в поисках главного сокровища.

Tskhinval 5 соединяет эпохи С 11 мая. 18+

Творческая группа Tskhinval 5 обращается к традициям осетинского изобразительного искусства и говорит о нём не только на родине, но и за рубежом. Шестеро молодых авторов этой весной выставляются в Новом музее. Сюжеты многих их работ сосредоточены на переосмыслении основ родной осетинской культуры: на полотнах эпические сюжеты соседствуют с образами аланов, предков, и орнаментальной символикой, мощью древних храмов и традиционной домашней утварью. При этом, несмотря на такое внимание к традиционному, художники говорят современным пластическим языком и вдохновляются стилистикой авангарда и символизмом.



Путь к Южной Америке протянулся с полотен До 21 мая, 6+



В Выставочном центре Петербургского союза художников на Большой Морской до конца месяца открыт путь к «Латинской Америке глазами петербургских художников». На экспозиции «Далёкая и близкая» авторы показали любимые улицы жарких мексиканских и гватемальских городов, отобразили традиции, праздники и детали местного быта. Узнать новое Профессор познакомит с «волшебным хором» 12 мая, 18:30, 14+

Группу из четырёх петербургских поэтов — Иосифа Бродского, Анатолия Наймана, Евгения Рейна и Дмитрия Бобышева, которые в последние годы много времени проводили рядом с ней, Анна Ахматова шутливо называла «волшебным хором». Подробнее о содружестве, стихах и его отношениях с Ахматовой в Фонтанном доме в пятницу вечером расскажет заслуженный профессор Страсбургского университета, переводчик и исследователь Михаил Мейлах. Встреча должна пройти в Малом зале.



Путь откровения продолжают искать в словах 13 и 14 мая, 15:00, 16+



Фото: ©Люда Бурченкова, фото предоставлено пресс-службой musicAeterna | Дом Радио Поделиться Поделиться





В Доме Радио продолжается цикл встреч «Опыт невозможного». В субботу исследователь истории арамейского языка Максим Калинин встретится с поэтессой, преподавателем МГУ Ольгой Седаковой, чтобы обсудить «богословие творчества, мистики и поэзии». Отдельный акцент будет сделан на том, как в творчестве передаётся опыт откровения. На следующий день Ольга Седакова выступит сама по себе и продолжит тему авторской лекцией.

О наскальных узорах расскажет эксперт 13 мая, 15:00, 6+



В центре Лихачева особняка Румянцева дополнением к выставке «Триллион секунд» о наскальной живописи станет серия лекций, продолжающих тему. В субботу о появлении, развитии и постепенном вырождении жанра лекцию прочтёт Алексей Солодейников. За двадцать лет полевых исследований он объездил множество памятников по всей Северной Евразии, от Атлантического побережья Иберийского полуострова до Монгольского Алтая, и открыл неизвестный ранее пласт древних изображений в Каповой пещере на Южном Урале. На встрече он предложит слушателям нащупать связь между мировоззрением, средой обитания человека и видами искусства и проследить, как менялось наскальное творчество от верхнего палеолита к железному веку. Нужна регистрация.



Истоки поэзии — в «Порядке слов» 13 мая, 19:00, 18+

О смысле поэзии и её источнике, значении контекста и ощущении «жизни» в современных стихах в независимом книжном «Порядок слов» собираются дискутировать редакторы литературной газеты «Вышка». Говорят, что «подготовились достойно» и «текст сделали понятным и логичным», так что интересно будет с любым уровнем литературоведческой подготовки. Вход на встречу «Что позволяет видеть и понимать поэзию» бесплатный, нужна регистрация.



Вечеринка «непослушных родителей» — в саду «Василеостровец» 14 мая, 12:00, 0+



В этот уик-энд сад «Василеостровец» становится местом сбора «Непослушных родителей». Взрослых займут лекциями о психологии, кризисах разного возраста, выборе садика и школы и поддержании порядка, «чтобы не сойти с ума». Для детей организаторы подготовили игры и даже квест по окрестностям сада. Всё бесплатно, желательна регистрация.

Секреты манги откроет учёный-японист 14 мая, 17:00, 12+

Японист, специалист по современному искусству Азии Фёдор Найдёнышев в воскресенье в библиотеке имени Маяковского расскажет об истоках манги и о том, как графические истории постепенно привлекли внимание читателей не только в Азии, но и по всему миру. Вход на лекцию по регистрации.



На экране

Любовь, потеря, амнезия смешались в ленте о войне С 11 мая, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит фильм «Влюблен без памяти» режиссера Гийома Буро. По сюжету муж главной героини пропал в пекле Первой мировой войны. Спустя время женщина узнаёт его в бродяге, страдающем амнезией, а на фоне появляется незнакомка, которая убеждает, что этот человек — её муж. Сюжет был вдохновлён реальной историей, о которой в годы после войны много говорили в газетах.



«Маньяк-паук» из Ирана теперь в кино С 11 мая, 18+



Лента режиссера Али Аббаси «Убийца "Священный паук"» знакомит зрителя с историей серийного убийцы Саида Ханаи, решившего очистить город Мешхед от проституток во имя придуманной им цели. Этот человек действительно жил и начал убивать в начале 2000-х годов. Из-за негативного отношения к картине иранских властей снимать команде пришлось в Иордании. Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале в 2022 году, и актриса Зар Амир Эбрахими получила приз за лучшую женскую роль. После картина была выдвинута на «Оскар» как лучший иностранный фильм и даже вошла в шорт-лист.

«Кто убил BlackBerry?» — экшен и дебри бизнеса С 11 мая, 16+



На экраны выходит канадская лента «Кто убил BlackBerry?» Взяв за основу книгу Джеки Макниш, режиссер Мэтт Джонсон снял историю о канадских бизнесменах Майкле Лазаридисе и Джиме Балсилли, которые первыми попытались объединить компьютер и телефон на одном носителе.

«Живая плоть» возвращается на экраны 13 мая, 18:30, 18+

Показ «Живой плоти» Педро Альмодовара и дальнейшее обсуждение смыслов должны пройти в субботу в арт-лаборатории «Эхо». Картина, в сюжете которой накрепко сплетаются судьбы пяти героев с разными судьбами, была снята современным испанским классиком в 1997 году. Одну из ролей исполнила Пенелопа Крус.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

