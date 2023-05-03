Театр Ленсовета выпускает спектакль «Про Федота-стрельца»

12 и 13 мая на Малой сцене Театра Ленсовета пройдут премьерные показы спектакля «Про Федота-стрельца» по пьесе Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Пьеса Филатова — самое известное его поэтическое произведение — была написана в 1985 году и впервые опубликована в 1987-м. Филатов объединил персонажей русских сказок с яркой и жесткой сатирой. Пьеса имела большой успех, многочисленные постановки и экранизации, а многие строки из неё стали крылатыми фразами.

Федор Пшеничный ставит пьесу как скоморошину, то есть отсылая к русскому песенному фольклорному жанру с его сатирическим, пародийным, абсурдным началом. Герои в этом спектакле одеты в современную одежду и имеют условные обозначения своих ролей, например корону. И если в пьесе Филатова стихотворные тексты распределены между скоморохами, Царем, Федотом и другими персонажами, то в спектакле Пшеничного все действующие лица обозначены как скоморохи.

В качестве скоморохов на сцену выйдут: народная артистка России Анна Алексахина, артисты Илья Дель, Виталий Куликов, Татьяна Трудова, Марк Овчинников.



Над визуальным миром скоморохов работают: художник Егор Пшеничный, художник по свету Ольга Окулова, видеохудожник Игорь Домашкевич. Сам Федор Пшеничный также выступит в качестве композитора спектакля, а Александр Челидзе — как хореограф.



Федор Пшеничный — актёр Театра им. Ленсовета. Выпускник РГИСИ (мастерская Юрия Красовского, 2017). Задействован в таких спектаклях, как «Все мы прекрасные люди», «Гамлет», «Дядя Ваня» и «Три сестры» Юрия Бутусова, «Мёртвые души», «Тартюф» и «Утиная охота» Романа Кочержевского. Его режиссерский дебют состоялся в феврале 2022 года, когда Пшеничный поставил японскую комедию о цензуре.

