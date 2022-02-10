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Театр им. Ленсовета поставил комедию о цензуре

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12–13 февраля пройдет премьерный показ режиссерского дебюта актера Театра им. Ленсовета Федора Пшеничного «Академия смеха». На сцене театра покажут психологический поединок цензора и драматурга.

Фото: предоставлено театром
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Коки Митани — современный японский писатель-комедиограф. По сюжету драматург театральной труппы «Академия смеха» приходит к только что назначенному Цензору общественной полиции Токио, чтобы получить разрешение на постановку пьесы. Между ними разворачивается психологический поединок с неожиданным концом.

У героев нет имен — это Цензор и Драматург. Это делает историю еще больше вечной и вневременной. Федор Пшеничный поставит сюжет о театральной цензуре как историю об утрате человеком собственной личности, потере «внутреннего ребенка», превращении человека в «машину».

Поиском «украденного Солнца» и цензурными вопросами займутся Сергей Перегудов (Цензор) и Илья Дель (Автор).

Премьерные показы пройдут 12, 13 февраля, а также 8 и 27 марта.

16+

Полина Никитина

Фото: предоставлено театром

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