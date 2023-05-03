На Празднике корюшки накормят «Адмиральской ухой» и отпустят мальков на волю

Попасть словно бы на огромный рыбный базар, попробовать свежую рыбу и выпустить в Неву тысячи мальков — такая программа запланирована в этом году на 13 и 14 мая, когда в Петропавловской крепости пройдёт праздник корюшки (0+).
Большим фестивалем в городе отмечают период нереста корюшки, которая уже давно считается одним из неформальных символов Петербурга. Программа начнётся в субботу с утра: гостям предложат попробовать рыбу, приготовленную по разным рецептам, и угоститься «Адмиральской ухой». Кроме типичных в ней много секретных ингредиентов, и разгадать, что в котле, — уже целый квест.
Самым активным наверняка понравятся конкурсы на вязание узлов и сетей, шоу барабанщиков и конкурсы. Специально для фанатов кулинарии в программе предусмотрены мастер-классы с интересными рецептами и уроки по красивой сервировке стола. Особая традиция праздника — акция «Зарыбление». Петербуржцы выпустят в воду множество мальков ценных пород рыбы и в этот момент как бы восстановят природный баланс.
Также на Празднике корюшки ожидается выступление Эдуарда Хиля-младшего и группы «Филармония».
Основные площадки фестиваля — берег Кронверкского пролива и площадка у Кронверкской куртины Петропавловской крепости. Вход свободный для всех.