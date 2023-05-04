В кино покажут получивший приз в Канне триллер об иранском маньяке

11 мая в кино выходит фильм режиссера Али Аббаси «Убийца «Священный паук»». По сюжету простой семьянин Саид из «благочестия» мечтает очистить Мехшед от проституток. Но после нескольких убийств осознает, что до его миссии никому нет дела. Тогда он задумывается, как сделать, чтоб его услышали.

Шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси придумал сюжет картины, познакомившись с реальной историей Саида Ханаи, серийного убийцы, лишившего жизни 16 женщин в 2000–2001 годах в иранском городе Мехшеде. О Ханаи также был снят документальный фильм «И пришел паук», после которого Аббаси и взялся за создание фильма.

Снимать планировали непосредственно в Иране, но из-за негативного отношения к фильму иранских властей пришлось перенести производство в Иорданию.



Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году. Актриса Зар Амир Эбрахими получила приз за лучшую женскую роль. К тому же картина была выдвинута Данией на «Оскар» как лучший иностранный фильм и вошла в шортлист.



Министерство культуры Ирана осудила Каннский фестиваль за награждение фильма, назвав это «оскорбительным и политически мотивированным шагом», а также сравнив с «Сатанинскими стихами» Салмана Рушди.

