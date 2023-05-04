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    На экранах — французская драма о любви на фоне Первой мировой

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    Фото: кадр из фильма
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    11 мая в прокат выходит фильм «Влюблен без памяти» режиссера Гийома Буро. По сюжету, муж Жюли пропал в пекле Первой мировой войны. Однако через три года она видит в газете фото бродяги, страдающего амнезией — и узнаем в нем своего мужа. Жюли пытается возродить в супруге прежнюю память и любовь. Но внезапно появляется иная женщина, которая утверждает, что этот человек — и её муж.

    Фото: кадр из фильма
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    Гийом Буро почерпнул сюжет из реальной истории о неизвестном солдате, страдавшем амнезией, зафиксированной в газетах того времени. Подготовка к фильму, включавшая в себя воссоздание необходимых интерьеров и костюмов, шла четыре года. Съемки проходили в августе и сентябре 2021 года в Бургундии. Фильм был представлен на фестивале в Ангулеме в прошлом году.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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