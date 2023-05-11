На КАД перекроют съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу

Дорожные работы на есколько часов перекроют один из съездов на севере кольцевой автодороги Петербурга. Там будут укладывать коммуникации в рамках строительства примыкания к развязке.

С 1:00 до 5:00 15 мая на 12-м километре КАД полностью перекроют съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу, сообщает 11 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». АО «АБЗ-Дорстрой» будет монтировать на участке системы водоотвода и кабельной канализации для строительства путепровода над проезжей частью кольцевой.