КАД между ЗСД и Парашютной перекроют четыре раза за ночь

Дорожники в ночь на 13 мая будут полностью перекрывать движение по внешнему кольцу КАД на севере Петербурга. На участке между ЗСД и Парашютной улицей продолжают строить новый съезд.

С 1:00 до 1:15, с 2:00 до 2:15, с 3:00 до 3:15 и с 4:00 до 4:15 13 мая на 12-м километре внешнего кольца КАД будет полностью перекрываться движение транспорта, сообщает 10 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут монтировать П-образную металлическую опору над проезжей частью. Перекрытие движения необходимо, чтобы обеспечить безопасность на время монтажа ригеля конструкции.