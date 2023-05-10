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    Отопление в Петербурге отключат 11 мая

    КАД между ЗСД и Парашютной перекроют четыре раза за ночь

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники в ночь на 13 мая будут полностью перекрывать движение по внешнему кольцу КАД на севере Петербурга. На участке между ЗСД и Парашютной улицей продолжают строить новый съезд.

    С 1:00 до 1:15, с 2:00 до 2:15, с 3:00 до 3:15 и с 4:00 до 4:15 13 мая на 12-м километре внешнего кольца КАД будет полностью перекрываться движение транспорта, сообщает 10 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут монтировать П-образную металлическую опору над проезжей частью. Перекрытие движения необходимо, чтобы обеспечить безопасность на время монтажа ригеля конструкции.

    Работы ведутся в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Выполняет их АО «АБЗ-Дорстрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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